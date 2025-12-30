Взятие Гуляйполя придаст СВО новый импульс: куда открыли себе дорогу ВС РФ

За последнюю неделю российская армия освободила 13 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, включая такой стратегически важный, как Гуляйполе. Как взятие этого города определит будущее СВО и в каких направлениях будет развиваться дальнейшее наступление — в материале NEWS.ru.

Что известно о последних успехах ВС РФ

Об освобождении города Гуляйполя — второго по величине в Запорожской области — президенту Владимиру Путину доложил 27 декабря глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск.

Глава государства выразил благодарность бойцам ВС РФ. «Взятие города Гуляйполя в Запорожской области штурмовыми подразделениями 5-й армии является закономерным результатом, который стал возможным благодаря кропотливой работе командиров и штабов, тщательной всесторонней подготовке личного состава к выполнению боевых задач», — сказал президент.

Владимир Путин проводит совещание по ситуации в зоне СВО Фото: kremlin.ru

Также ему доложили, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские войска освободили Димитров, Родинское, Артемовку и Вольное. По оценкам военных, ДНР может полностью перейти под российский контроль до конца зимы. Кроме того продолжается наступление ВС России на Харьков.

Оценивая оперативное значение достигнутых успехов, Путин отметил, что группировка «Восток» продвигается вперед высокими темпами, фактически «на плечах противника», освобождая новые территории. По его словам, российская армия уверенно удерживает инициативу на всей линии соприкосновения, а нынешние темпы наступления «сводят к нулю» прежнюю заинтересованность Москвы в выводе украинских войск с этих территорий как условия для мира.

«Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», — подчеркнул президент.

В чем стратегическое значение взятия Гуляйполя

Город Гуляйполе был ключевым логистическим узлом для снабжения ВСУ. Он расположен в Запорожской области, в 99 км от областного центра, который находится под контролем ВСУ. Ранее в городе проживало 17 тыс. человек, но почти все население вынуждено было выехать. С 2022 года населенный пункт регулярно попадал под удары артиллерии. В результате там была прекращена подача электроэнергии, воды и газа. К августу 2024-го, по данным СМИ, в нем оставалось не более 900 человек.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

На линии огня город находился три года, из-за чего оказались разрушены почти все объекты жилой и коммунальной инфраструктуры, в том числе все многоквартирные дома и 70% частного сектора.

Гуляйполе был мощным укрепрайоном, щитом, прикрывавшим подступы к Запорожью с юго-востока, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, взятие города открывает путь для российской армии сразу в четырех направлениях. В первую очередь на Запорожье, а затем — на Николаев и Одессу.

«У нас открываются хорошие перспективы для того, чтобы перерезать железнодорожные и автомобильные пути снабжения Запорожья вооружением, техникой и людьми, — указал эксперт. — Отрезав Запорожье от снабжения и блокировав город с юга, мы сможем получить широкие возможности для продвижения наших сил на всем южном направлении».

По его мнению, Запорожье достаточно блокировать со стороны левобережья Днепра. «Это задача стратегически очень важная, потому что тем самым мы обеспечим возможность продвижения наших сил в направлении на Николаев», — пояснил Попов.

В свою очередь специалист по истории казачества Евгений Косов считает, что утрата Гуляйполя сильно бьет по самолюбию киевского режима. «Город можно считать символом анархии. В начале XX века Нестор Махно сделал Гуляйполе центром своей повстанческой армии и создал здесь прообраз крестьянской республики. Это знаковое для Украины место. Режим буквально „взяли за чуб“», — подытожил эксперт.

Вид на город Гуляйполе Запорожской области Фото: РИА Новости

Что еще предстоит сделать ВС РФ

От Гуляйполя может быть развито второе важнейшее направление наступления — на запад, где предстоит освобождение всей ДНР и выход к Днепропетровску, отметил Попов.

«Сейчас перед нашими военными стоит задача освободить следующую очень мощную агломерацию. Это Дружковка, Славянск и Краматорск. Это очень качественно укрепленный район. Не так давно он служил второй линией обороны для ВСУ, а сегодня это их первая линия обороны», — указал военный, добавив, что там ВС РФ может помочь новая тактика.

«Мы все время работали с северного направления. А теперь нанесли достаточно ощутимый удар с юга, как в Купянске и Северске. И если ВС РФ сейчас хорошо отработают тактику охватов населенных пунктов в полукольцо, то эти „подковы“ будут очень опасными для ВСУ. Кроме того, мы хорошо отработали работу артиллерии дальнего боя, реактивных систем залпового огня. Это дает возможность отрезать противнику поставки боеприпасов, техники и резервов личного состава. И три ключевых города Донбасса — Краматорск, Дружковка и Славянск — обязательно будут освобождены», — подчеркнул Попов.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Третье направление — это планомерное отодвигание противника от Курской и Брянской областей и в целом от границ РФ. Задачу создать зону безопасности поставил президент, напомнил военный. «По подсчетам военных, эта зона должна составлять не менее 100 км. Вот на такую глубину от нынешних границ РФ мы и должны отодвинуть противника», — указал эксперт.

Сумы и Харьков — это четвертое направление, на котором сейчас будет развиваться наступление ВС РФ, заявил Попов. По его словам, в этих городах большой процент лояльного к России населения. И поэтому их придется освобождать в самое ближайшее время.

Как ВС РФ возьмут под контроль Харьков, Сумы и Краматорск

Все города, которые предстоит освободить, будут сначала отрезаны от логистических путей, рассказал в интервью NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Сначала наши военнослужащие берут под огневой контроль дороги, не допускают снабжения военными грузами даже по воздуху и только потом блокируют эти города», — пояснил он.

По словам эксперта, тактика ведения военных действий ВС РФ существенно поменялась из-за появления новых видов оружия, которые позволяют поразить скопления украинских солдат с высокой точностью, чтобы свести к минимуму потери среди мирного населения. Например, управляемые реактивные снаряды — российские аналоги американской системы залпового огня HIMARS — нанесли большой ущерб ВСУ.

«Дальность и мощность просто поражают, от этих снарядов нет спасения. Они позволяют нанести удар очень точно — уже были большие потери среди командования ВСУ, вплоть до генералов и иностранных консультантов, — указал Дандыкин. — Я думаю, что это новое оружие будет применяться везде — и на Запорожском, и на других направлениях».

Читайте также:

Нищета, долги, отчаяние: почему солдаты ВСУ не могут прокормить свои семьи

Прогноз Залужного — катастрофа: Украину ждет кровавый бунт ветеранов

Три смерти на одно рождение: Украина пустеет на глазах. Что будет дальше?