Прогноз Залужного — катастрофа: Украину ждет кровавый бунт ветеранов

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный предупредил о риске гражданской войны на Украине. По его мнению, после окончания нынешнего конфликта военные вернутся домой и столкнутся с сокращением доходов и отсутствием работы, что приведет к дестабилизации в стране. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: слова Залужного нацелены не столько на самих украинцев, сколько на западную аудиторию. Для чего он пытается напугать США и ЕС — в материале NEWS.ru.

Что Залужный сказал о гражданской войне

Залужный выступил по видеосвязи на форуме, посвященном статусу участников боевых действий в «послевоенной Украине». По его словам, конфликт с Россией еще не завершился, а украинцев уже «кто-то сделал врагами».

«А что может произойти завтра? Если люди с боевым опытом и оружием в руках испытают резкое сокращение доходов, безработицу, нехватку жилья и возможностей самореализации, они станут уязвимы к провокациям и соблазну легких денег», — подчеркнул бывший главком.

Он считает, что после завершения военных действий около 1 млн бойцов ВСУ окажутся в сложном положении — их адаптация к мирной жизни станет серьезным вызовом для общества. Залужный провел параллели с последствиями Второй мировой и Афганской войн.

«Все это может создать условия для политической дестабилизации и даже гражданской войны», — подчеркнул посол Украины в Великобритании.

Политолог, сопредседатель «Международного клуба народного единства» Александр Казаков в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что заявление Залужного близко к истине.

«Украинское государство — банкрот. И сотни тысяч вооруженных людей, которые вернутся с фронта, будут жить в нищете. Поэтому дестабилизация — очень реалистичный сценарий», — считает он.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Какой будет гражданская война на Украине

Политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Антон Трофимов напомнил в беседе с NEWS.ru: на самом деле гражданская война на Украине началась еще в 2014 году. Речь идет о противостоянии правительства с жителями восточных регионов, некогда входивших в состав страны. Однако то, о чем сегодня говорит Залужный, — скорее внутренний конфликт «всех против всех», полагает эксперт.

«В этом смысле не будет сторон конфликта. Ситуация будет больше напоминать картину 1990-х годов, когда у каждого крупного бизнесмена или местного политического руководителя была своя небольшая армия. Сейчас эти армии станут гораздо больше. А олигархов на Украине, как и людей, которые сумели сколотить капиталы на воровстве, западной помощи и украинских финансах, достаточно много», — заметил он.

Основной вопрос заключается в том, насколько у украинских олигархов хватит денег, чтобы расширить свои «группы силовой поддержки», полагает эксперт.

«Если мы говорим об Игоре Коломойском, Петре Порошенко, Ринате Ахметове или Юлии Тимошенко, то абсолютно любой из них может стать новым батькой Махно», — добавил Трофимов.

Однако противостояние, по его словам, может затронуть и простых людей. Если жители восточных территорий Украины, которые остаются под контролем Киева, решат переехать в западные области, то их могут начать «жестко вытеснять».

«Но и те, кто сейчас находится в центре Украины и на западе, могут начать движение оттуда — кто на восток, в Россию, кто на запад — в Европу. Это будет не гражданская война, произойдет скорее переток населения внутри Украины и за ее пределы», — считает собеседник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выгодна ли Залужному гражданская война

Показательно, что Залужный выступил с заявлением о гражданской войне именно сейчас, когда на Украине возобновилась дискуссия о проведении президентских выборов. В ноябре The Times со ссылкой на соцопросы сообщила, что именно экс-главком может одержать победу над Владимиром Зеленским и стать новым главой государства.

По мнению Трофимова, Залужный открыто ставит вопрос, найдется ли среди нынешнего генералитета ВСУ человек, способный удержать ветеранов от бунта.

«Именно он на сегодняшний день выглядит единственным военачальником, который действительно имеет авторитет в армии и действительно способен был бы взять остатки ВСУ под контроль. Другой вопрос, в чьих интересах он будет действовать. А ответ очевиден: в интересах Великобритании. Залужный — чисто британский проект», — напомнил политолог

Политолог, директор ЦПАМТ РУДН Виталий Данилов придерживается схожего мнения. В беседе с NEWS.ru он обратил внимание, что все основные активы Украины давно скуплены американскими и европейскими компаниями. Поэтому «страшилки» Залужного нацелены напрямую на страны Запада: экс-главком добивается дополнительного финансирования и намекает, что только он может удержать ситуацию под контролем и спасти имущество западных партнеров.

«Сейчас все политические процессы на Украине следует рассматривать только как спецоперацию Запада. Поэтому все кандидаты в президенты Украины презентуют себя именно Западу. Мы сейчас видим, что Виталий Кличко выступает на немецких телеканалах. Причем на немецком языке и с критикой Зеленского. Другие украинские политики тоже делают заявления за границей. Потому что смена власти на Украине — это часть большой игры Запада», — резюмировал Данилов.

Читайте также:

«Объявили войну Трампу»: раскрыты планы ЕС по поставкам оружия на Украину

Трамп юлит, Украина молчит: почему провалились переговоры в Берлине

Большая маленькая ложь: Лондон впервые признал гибель военного на Украине