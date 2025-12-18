«Объявили войну Трампу»: раскрыты планы ЕС по поставкам оружия на Украину

15 стран Евросоюза и их партнеры взяли на себя обязательства помогать Киеву финансово и вооружением, заявил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль. По мнению экспертов, план ЕС состоит в том, чтобы дать возможность властям Украины продержаться еще год, до выборов в Конгресс США. Почему Евросоюз дискредитирует мирные инициативы президента США Дональда Трампа и к чему приведет противостояние Брюсселя и Вашингтона — в материале NEWS.ru.
Что означает военная помощь Украине со стороны ЕС
Европейские партнеры Киева взяли на себя повышенные обязательства по его военной и финансовой поддержке на 2026 год, сообщил глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль. По его словам, согласно договоренностям, которые были достигнуты на заседании контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн», они планируют направить почти $5 млрд на украинское оборонное производство и еще около $5 млрд — на закупку американского вооружения.
В том числе Германия передаст €11,5 млрд (1,74 трлн рублей) в 2026 году для военной поддержки, а Великобритания усилит возможности украинской ПВО на сумму £600 млн (64,4 млрд рублей) за счет замороженных активов РФ, собственного бюджета и средств партнеров. Канада передаст дополнительно 30 млн канадских долларов (1,7 млрд рублей) на БПЛА. Различную помощь окажут также Черногория, Чехия, Дания, страны Балтии, Люксембург, Польша, Португалия и Новая Зеландия.
«Самое главное не то, что 15 стран обязались помогать Украине еще год. Что будет с Украиной через год, никого из ее европейских партнеров не интересует, — сказал в интервью NEWS.ru политолог Дмитрий Евстафьев. — Самое главное — что они собираются продолжать свою помощь до промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов. На официальном и полуофициальном уровне это обозначалось уже неоднократно».
По его словам, это объявление политической войны Дональду Трампу со стороны ЕС и его партнеров. «Это реакция со стороны наиболее смелых, радикально настроенных европейских политиков на доктрину национальной безопасности, которую обнародовал Трамп», — говорит Евстафьев. — В ней, в частности, указано, что в интересах США — кризис ЕС и возвращение Европы в рамки отдельных национальных государств, дружественных с Вашингтоном. Европейские лидеры прекрасно понимают, что поодиночке они не способны противостоять США. И развал ЕС будет означать их стратегическое поражение: они больше не будут серьезными игроками на геополитической арене».
Украина же выступает исключительно как инструмент изменения неблагоприятного для ЕС баланса сил в евро-атлантическом сообществе, пояснил политолог.
На какое развитие событий в США рассчитывает ЕС
Позиция европейской партии войны состоит в том, чтобы дождаться промежуточных выборов в палату представителей США в ноябре 2026 года, рассказал NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в январе 2027 года уже начнет работать новый созыв конгресса.
«На предстоящих выборах с высокой долей вероятности демократы возьмут большинство в палате представителей, — пояснил Дудаков. — А сенат при этом останется республиканским. Но демократы в нижней палате будут создавать очень большое количество проблем Трампу. В частности, они будут затевать самые разные расследования. А также составлять свои проекты бюджетов, которые будут включать финансирование Украины».
Ранее Дональд Трамп признался в интервью Wall Street Journal, что Республиканской партии будет непросто сохранить большинство в обеих палатах американского конгресса по итогам промежуточных выборов.
«Плюс демократы начнут готовиться к президентским выборам 2028 года. Они выдвинут своих кандидатов», — добавил Дудаков. По его словам, в Демпартии считают, что представители ЕС уже смогут с ними работать в обход Трампа и его администрации. В частности, с губернатором Калифорнии Гевином Ньюсомом, с бывшим вице-президентом Камалой Харрис и другими возможными кандидатами от Демпартии на президентских выборах 2028 года.
Приход Трампа для многих нынешних европейских лидеров был буквально шоком, напомнил NEWS.ru ведущий исследователь Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Виктор Мизин. «Сейчас они научились как-то выстраивать с ним отношения. Но у них сохраняются опасения, что Трамп переложит все финансирование войны на ЕС и союзников и даже заставит их покупать для Украины американское оружие. Поэтому они ждут, что Трамп уйдет, а вице-президента США Джей Ди Вэнса не выберут. Тогда придет демократический президент, и все станет, как прежде. Эти надежды в Евросоюзе очень сильны», — пояснил он.
Помогут ли Украине деньги ЕС и союзников
Никакие денежные вливания ЕС и союзников, никакие надежды на приход демократов к власти в США ситуацию на Украине уже не изменят, уверены эксперты.
«Буквально вчера ведущие западные СМИ говорили о том, что мирный процесс сорван, — указал Мизин. — Несмотря на пропагандистскую шумиху, на Западе уже догадываются, что переговоры никуда реально не двигаются, нет никакого компромисса. И не будет — Россия никогда не согласится на тот мирный план, который придумали европейцы. Не будет никаких войск НАТО на территории Украины. Россия этого не допустит».
За год с лишним до начала работы нового Конгресса США ситуация на Украине может очень серьезно поменяться, отмечает Дудаков. «Финансовые и военные возможности Европы очень ограничены. Линия фронта будет сдвигаться на запад. И в конечном счете спустя год никакие демократы в конгрессе не смогут помочь Украине. Так что долгосрочно стратегия ЕС все равно никуда не ведет, за это время очень многое на фронте поменяется, и не в пользу Украины», — подытожил политолог.
Читайте также:
«Зеленский — убыточный проект»: Слуцкий, Миронов, Чепа о переговорах с США
Победа Путина и поражение Европы: западные СМИ о переговорах РФ и США
«Полезные дураки США»: Франция готовит армию к конфликту, чем ответит РФ