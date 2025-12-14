«Будет очень тяжело»: Трамп признал, что может потерять контроль над США

Американский президент Дональд Трамп признал, что республиканцам будет крайне сложно сохранить большинство в обеих палатах Конгресса США по итогам промежуточных выборов 2026 года. В интервью The Wall Street Journal он отметил, что с точки зрения статистики задача является очень тяжелой.

Мы должны победить, но с точки зрения статистики победить будет очень тяжело. Мы попытаемся сделать все возможное, — отметил Трамп.

Американский лидер также заявил, что добился для страны многомиллиардных инвестиций, однако не может точно сказать, когда они принесут результат. По его словам, он создал «величайшую экономику в истории», но людям потребуется время, чтобы это осознать.

Промежуточные выборы, на которых будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей и треть сенаторов (33 человека), состоятся 3 ноября 2026 года. В настоящее время обе палаты контролируются Республиканской партией.

Ранее американские СМИ сравнили Трампа с Гринчем, заявив, что в европейских посольствах в США, проводящих рождественские вечеринки, царит мрачное настроение из-за презрения американского президента к Евросоюзу и его последних действий. В качестве примера журналисты приводят недавно принятую обновленную Стратегию нацбезопасности США, где европейцы подвергаются жесткой критике.