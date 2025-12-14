Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 10:49

«Будет очень тяжело»: Трамп признал, что может потерять контроль над США

Трамп: республиканцам будет очень тяжело сохранить большинство в Конгрессе США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американский президент Дональд Трамп признал, что республиканцам будет крайне сложно сохранить большинство в обеих палатах Конгресса США по итогам промежуточных выборов 2026 года. В интервью The Wall Street Journal он отметил, что с точки зрения статистики задача является очень тяжелой.

Мы должны победить, но с точки зрения статистики победить будет очень тяжело. Мы попытаемся сделать все возможное, — отметил Трамп.

Американский лидер также заявил, что добился для страны многомиллиардных инвестиций, однако не может точно сказать, когда они принесут результат. По его словам, он создал «величайшую экономику в истории», но людям потребуется время, чтобы это осознать.

Промежуточные выборы, на которых будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей и треть сенаторов (33 человека), состоятся 3 ноября 2026 года. В настоящее время обе палаты контролируются Республиканской партией.

Ранее американские СМИ сравнили Трампа с Гринчем, заявив, что в европейских посольствах в США, проводящих рождественские вечеринки, царит мрачное настроение из-за презрения американского президента к Евросоюзу и его последних действий. В качестве примера журналисты приводят недавно принятую обновленную Стратегию нацбезопасности США, где европейцы подвергаются жесткой критике.

США
президент США
Дональд Трамп
выборы
Конгресс США
республиканцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция предупредила о новой схеме мошенничества с проверкой качества воды
Маликов поднял гонорары в 2,5 раза с помощью мемов и нейросетей
Паштет, который изменит ваше мнение о постных закусках. Готовим за 30 минут
Российские бобслеисты лишились нейтрального флага на международных турнирах
Известный ведущий объявил бойкот правящим политикам в Великобритании
В Латвии опозорились из-за грязного автомобиля для президента Польши
В российском регионе недовольный пассажир выстрелил в голову таксисту
Москвич выиграл первое в России дело по «эффекту Долиной»
Серийный массажист-насильник заманивал жертв купонами на скидку
Россиянка «купила» домофон за 14 млн рублей
Стало известно о переговорах России и Израиля по одному вопросу
Почему не работает WhatsApp 14 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 декабря: сдача Гуляйполя, вопли командира
США вернут одной стране работы Пикассо после скандала с коррупцией
Наступление ВС РФ на Харьков 14 декабря: ложь Зеленского, правда о Купянске
«Жирный плевок в лицо»: Медведев возмутился службой Macan в армии
Секретный тофу-паштет: намазка для идеальных брускетт
Автомобиль с двумя людьми упал в реку
Стало известно о дружбе раввинов России и Одессы
Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.