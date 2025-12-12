Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 16:03

В Раде раскрыли, кто может возглавить «Слуг народа»

Депутат Гончаренко: Корниенко может стать новым председателем партии Зеленского

Александр Корниенко Александр Корниенко Фото: Volodymy Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко может стать новым председателем партии «Слуга народа», заявил депутат парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Выборы главы объединения пройдут на съезде 17 декабря.

Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко станет новым председателем партии «Слуга народа», — написал он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский хочет избежать углубления внутренних противоречий в стране, поэтому медлит с назначением нового главы своего офиса после отставки Андрея Ермака. Он обратил внимание на то, что внутри правящей фракции нет единства по этому вопросу: одни лоббируют кандидатуру министра обороны Дениса Шмыгаля, другие поддерживают министра цифровой информации Михаила Федорова.

До этого нардеп Александр Дубинский сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинения в коррупции ряду депутатов от партии «Слуга народа». По его информации, обвинения будут касаться легализации доходов, полученных незаконным путем, а также получения неправомерной выгоды.

