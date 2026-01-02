Около 120 человек погибли в новогодних ДТП в Таиланде

В Таиланде в первые дни нового года в ДТП погибли около 120 человек, в том числе один гражданин России, сообщили в Центре безопасности дорожного движения королевства. Основными причинами происшествий стали превышение скорости и вождение в нетрезвом виде, передает ТАСС.

По информации источника, еще пятеро россиян пострадали в дорожных инцидентах 1–2 января. Как уточнила газета Khaosod, россиянин, погибший в ДТП, стал жертвой аварии с мотоциклом в Паттайе.

Всего в Таиланде более 80% дорожно-транспортных происшествий происходят с участием мотоциклов. В 2025 году на дорогах страны погибли более 12 тыс. человек, около 900 тыс. получили травмы. Среди погибших — 569 иностранцев, включая пятерых граждан России.

Ранее в Перу на железнодорожном участке у Мачу-Пикчу столкнулись два поезда. В результате один машинист погиб, более 40 человек получили травмы, а группа из 40 российских туристов оказалась заблокирована в труднодоступном районе Анд. По словам туристов, они не получили от властей ни помощи, ни связи с консульством.