Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 11:47

«Русские прорываются любыми путями»: в США сделали Киеву предупреждение

CNN: ВС России усилили давление на ВСУ на юге зоны СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские войска усилили давление на украинские подразделения на юге зоны СВО, пишет CNN со ссылкой на источники. В материале уточняется, что менее оснащенные части ВСУ уступают в численности бригадам ВС РФ, которые за последние недели заняли сотни квадратных километров. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Противник пытается укрепить свои переговорные позиции, стремясь захватить больше территории. Русские использовали небольшие группы пехоты, пытающиеся прорваться любыми средствами, любыми путями к наименее защищённым позициям, — отметил офицер СБУ с позывным Банкир.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России атаковал скопление личного состава и техники ВСУ. Удар произошел в зоне ответственности Южной группировки войск.

Пленный боец ВСУ Сергей Момот до этого заявил, что британские инструкторы признавались украинским военным в возможной бесполезности их тренировок в реальном противостоянии с Россией. Он уточнил, что наставники прямо заявляли курсантам, что обучают их исключительно по учебным материалам.

