В Госдуме назвали лучший способ ответить Украине на гибель людей в кафе Депутат Журавлев: после удара по кафе нужно уничтожить все руководство Украины

После удара ВСУ по кафе и гостинице в Херсонской области руководство Украины нужно уничтожить, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, совершить теракт Киеву могли подсказать европейские партнеры.

Что касается ответных мер, то не раз уже говорил о том, что лучшим было бы полное и безоговорочное уничтожение всей верхушки киевского режима. Уверен, кстати, что не обошлось без советов европейских партнеров Украины — там тоже многие славились бессмысленной жестокостью. По этим можно не тратить «Орешников», при наличии доказательств причастности, принимать решение о точечной ликвидации, — отметил Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что ВСУ совершили военное преступление. Собеседник призвал вынести обсуждение теракта на уровень ООН.

В праздник сознательно сжечь десятки людей, в том числе женщин и детей — это, безусловно, военное преступление, за которое и заказчиков, и исполнителей необходимо привлечь к ответственности. Об этом знать должны на всех уровнях, и пусть ООН — давно уже никчемная организация, непременно нужно выносить и на этот уровень, — подытожил Журавлев.

Ранее в МИД России заявили, что украинские власти показали «человеконенавистническую неонацистскую сущность». В министерстве подчеркнули, что налет дронов на мирных жителей в кафе произошел вскоре после «лицемерного» новогоднего обращения президента Украины Владимира Зеленского о стремлении Киева к миру.