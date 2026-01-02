«Меняет правила»: в Бельгии ответили на угрозы Ирану со стороны Трампа

Угрозы в адрес Ирана со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа являются фактором, меняющим правила игры, такое мнение в социальной сети X высказал министр обороны Бельгии Тео Франкен. Таким образом он ответил на слова американского лидера о готовности прийти на помощь мирным протестующим в республике.

Фактор, меняющий правила игры, — убежден Франкен.

Ранее Трамп заявил, что США готовы помочь протестующим в Иране. По его словам, условием станут жестокие убийства со стороны иранского правительства, которые «являются их обычаем».

Позднее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани предупредил, что вмешательство США во внутренние дела республики аналогично подрыву стабильности всего Ближнего Востока. По его словам, такой шаг повлечет за собой крах американских интересов в регионе.

До этого в иранском городе Хамадан участники протестов подожгли Коран и другую религиозную литературу и пытались напасть на местную мечеть, однако их остановили. Беспорядки вспыхнули на фоне резкого падения курса национальной валюты и скачков цен.