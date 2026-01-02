Новый год — 2026
02 января 2026 в 13:40

В США дали совет своим гражданам в России

Fox News: США призвали своих граждан срочно покинуть территорию России

Госдепартамент США Госдепартамент США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Госдепартамент США рекомендовал гражданам США покинуть Россию, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на документ. Отмечается, что было продлено экстренное предупреждение для американских граждан, вышедшее еще в 2022 году.

Гражданам США в России следует уехать немедленно, — говорится в предупреждении Госдепа.

В 2022 году посольство США в Москве настоятельно советовало американским гражданам, включая спортсменов, выехать из России. Тогда дипломаты предупредили, что их возможности по оказанию помощи в случае возникновения проблем на границе или внутри страны ограничены, и они не смогут помочь всем.

Ранее МИД Польши призвал граждан страны, находящихся на территории Белоруссии, как можно скорее покинуть страну. Заявление прозвучало после задержания в республике поляка 1998 года рождения по подозрению в шпионаже.

