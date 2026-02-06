В США задумались, должны ли другие страны обсуждать контроль над оружием

Контроль над вооружениями должен стать многосторонним, а не двусторонним вопросом, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. По его словам, которые приводит пресс-служба Госдепартамента, к данному процессу должен подключиться Китай, поскольку в Пекине также несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности.

Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним вопросом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно заявил президент [США], другие страны, и в первую очередь Китай, также несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности, — убежден Рубио.

При этом, продолжил госсекретарь, США не примут условия, которые вредят стране. Вашингтон также не станет игнорировать несоблюдение соглашений ради достижения нового. Рубио подчеркнул, что США не откажутся от своих стандартов, чтобы достичь контроля над вооружениями.

