Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 17:40

В США задумались, должны ли другие страны обсуждать контроль над оружием

Рубио: контроль над вооружениями должен стать многосторонним вопросом

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Контроль над вооружениями должен стать многосторонним, а не двусторонним вопросом, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. По его словам, которые приводит пресс-служба Госдепартамента, к данному процессу должен подключиться Китай, поскольку в Пекине также несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности.

Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним вопросом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно заявил президент [США], другие страны, и в первую очередь Китай, также несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности, — убежден Рубио.

При этом, продолжил госсекретарь, США не примут условия, которые вредят стране. Вашингтон также не станет игнорировать несоблюдение соглашений ради достижения нового. Рубио подчеркнул, что США не откажутся от своих стандартов, чтобы достичь контроля над вооружениями.

Ранее Рубио и канадский министр иностранных дел Анита Ананд поцеловались во время общего группового фото. Это произошло, несмотря на серьезные разногласия между США и Канадой.

США
Госдеп
Марко Рубио
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава государства поздравил Эрнста с 65-летием
В Омане сообщили о результатах «очень серьезных» переговоров Ирана и США
Экс-министра обороны Словакии обвинили в обмане правительства ради Украины
Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
В Нидерландах увидели опасность для цифрового суверенитета
Трескучие морозы и дубак до -19? Погода в Москве в начале недели: что ждать
В российском регионе появились автомобили с новым кодом
МИД России посоветовал оформлять загранпаспорта на 10 лет
Капитан спас весь взвод: ветеран СВО о жизни в окопах и возвращении домой
Германия может превратиться в нового военного гегемона Европы
Названо количество жертв масштабного урагана на Филиппинах
Следователь указал на роковую деталь в убийстве сына Каддафи
Стало известно, где и когда похоронят экс-главкома ВМФ России Куроедова
В МИД обвинили Запад в попытках втянуть РФ в скандал вокруг файлов Эпштейна
Нидерланды устали быть крупнейшим донором для Украины
Раскрыты планы бизнесмена Шишкарева по сделке с Росатомом
В США увидели желание Трампа наладить связи с Россией
Стармер, на выход? Премьеру Британии грозит отставка, кто подставил
Упомянутая в файлах Эпштейна кронпринцесса Норвегии принесла извинения
Российские школьники оставили позади Запад по золоту на олимпиадах
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.