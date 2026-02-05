Рубио поцеловал коллегу на фоне серьезных разногласий между странами Рубио поцеловал главу МИД Канады Ананд перед общим фото на саммите в США

Несмотря на серьезные разногласия между США и Канадой, на встрече министров в Вашингтоне американский государственный секретарь Марко Рубио и канадский министр иностранных дел Анита Ананд поцеловались во время общего группового фото. Как передает РИА Новости, на саммите собрались главы внешнеполитических ведомств более чем 50 стран.

Мероприятие было посвящено вопросам поставок критически важных минералов. Во время снимка Рубио, подойдя к своему месту в центре первого ряда, поднялся на две ступеньки, где находилась Ананд, и поцеловал ее в щеку.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Канада столкнется с последствиями, если заключит торговую сделку с Китаем. По его словам, Пекин якобы первым делом положит конец хоккею. Трамп отметил, что Канада подрывает себя, сотрудничая с Китаем.

Тем временем политолог-американист Малек Дудаков указал, что попытка Трампа взять под контроль Канаду обернется его крупнейшим провалом. По его словам, на сегодняшний день американский лидер имеет множество сомнительных внешнеполитических замыслов.