01 февраля 2026 в 07:04

Трамп озвучил неожиданное последствие сделки Китая и Канады

Трамп предупредил Канаду о последствиях из-за сделки с Китаем

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Канада столкнется с последствиями, если заключит торговую сделку с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Пекин якобы первым делом положит конец хоккею.

Если они (власти Канады. — NEWS.ru.) заключат сделку с Китаем, мы сделаем что-то значительное. Если они заключат сделку, которую хотят заключить, Китай завладеет Канадой, — сказал он.

До этого Трамп отметил, что Канада подрывает себя, сотрудничая с Китаем. Он уверен, что сделка с Пекином окажется одной из самых губительных в истории, она станет настоящей катастрофой для страны.

Также Дональд Трамп объявил о резких мерах в отношении Канады на фоне спора о сертификации самолетов. Он заявил в своей соцсети Truth Social об аннулировании сертификации канадских лайнеров и пригрозил ввести 50% пошлину на их импорт в США, если Оттава не поменяет решение в отношении американских бизнес-джетов Gulfstream.

Тем временем политолог-американист Малек Дудаков отметил, что попытка Трампа взять под контроль Канаду обернется его крупнейшим провалом. По его словам, на сегодняшний день американский лидер имеет множество сомнительных внешнеполитических замыслов.

