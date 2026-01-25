Канада разрушает сама себя, сотрудничая с Китаем, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, сделка с Пекином станет одной из худших в истории, и это катастрофа.

Канада систематически разрушает себя. Сделка с Китаем — катастрофа для них, — написал Трамп.

Ранее США отозвали приглашение Канаде вступить в Совет мира, тем самым наказав премьер-министра страны Марка Карни, о чем рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Он отметил, что это произошло после того, как канадский лидер раскритиковал американскую политику, отметив соперничество великих держав и ослабление мирового правопорядка, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

До этого Канада выступила против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией. Дональд Трамп констатировал, что вместо этого страна предпочла сотрудничать с Китаем, который, по мнению политика, «съест их» за год. Также появилась информация, что политика президента США в отношении Гренландии вызвала страх у стран Евросоюза.