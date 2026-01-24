Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Трамп сообщил, что Канада отвергла идею «Золотого купола» над Гренландией

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Канада выступила против строительства системы ПРО «Золотой купол» над Гренландией, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, вместо этого страна предпочла сотрудничать с Китаем, который «съест их» за год.

Канада выступает против строительства «Золотого купола» над Гренландией, хотя «Золотой купол» защитил бы Канаду, — написал он.

Ранее стало известно, что предполагаемая Трампом сделка по Гренландии не предусматривает продажи острова — в частности, США лишь получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях региона. Инициатива подразумевает, что эти базы будут находиться на американской территории.

Также появилась информация, что политика президента США в отношении Гренландии вызвала страх у стран Евросоюза. Европейские лидеры оказались не готовы к «новым временам», когда старые правила работают не всегда.

До этого сообщалось, что хозяин Белого дома рассматривает возможность предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн (76,9 млн рублей) в случае поддержки идеи присоединения острова к США. Численность населения острова составляет около 57 тыс. человек.

