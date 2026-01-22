В Британии узнали условия сделки Трампа по Гренландии Telegraph: США в сделке по Гренландии получат контроль над военными базами

Предполагаемая президентом США Дональдом Трампом сделка по Гренландии не предусматривает продажи острова — в частности, США лишь получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях региона, передает The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к ситуации. Инициатива подразумевает, что эти базы будут находиться на американской территории.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что цена за Гренландию могла бы составить от $200–250 млн (от 15,5–19,3 млрд рублей) до $1 млрд (более 77,5 млрд рублей). По словам главы государства, которые приводятся на сайте Кремля, площадь острова составляет 2,166 млн квадратных километров «с хвостиком».

Также появилась информация, что политика президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии вызвала страх у стран Евросоюза. Европейские лидеры оказались не готовы к «новым временам», когда старые правила работают не всегда.

В то же время хозяин Белого дома рассматривает возможность предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн (76,9 млн рублей) в случае поддержки идеи присоединения острова к США. Численность острова составляет около 57 тыс. человек.