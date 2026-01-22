Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 13:10

В Британии узнали условия сделки Трампа по Гренландии

Telegraph: США в сделке по Гренландии получат контроль над военными базами

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Предполагаемая президентом США Дональдом Трампом сделка по Гренландии не предусматривает продажи острова — в частности, США лишь получат суверенный контроль над военными базами в некоторых частях региона, передает The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к ситуации. Инициатива подразумевает, что эти базы будут находиться на американской территории.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что цена за Гренландию могла бы составить от $200–250 млн (от 15,5–19,3 млрд рублей) до $1 млрд (более 77,5 млрд рублей). По словам главы государства, которые приводятся на сайте Кремля, площадь острова составляет 2,166 млн квадратных километров «с хвостиком».

Также появилась информация, что политика президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии вызвала страх у стран Евросоюза. Европейские лидеры оказались не готовы к «новым временам», когда старые правила работают не всегда.

В то же время хозяин Белого дома рассматривает возможность предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн (76,9 млн рублей) в случае поддержки идеи присоединения острова к США. Численность острова составляет около 57 тыс. человек.

Гренландия
США
военные базы
сделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аршин, сажень, верста и локоть: сколько это в современных мерах
Шесть человек погибли при взрыве на металлургическом заводе
Спецпосланник Трампа раскрыл амбициозные планы нового Совета мира
«Как брассом через Москву-реку»: Шойгу о соревнованиях в Антарктиде
Цены на занятия в российских фитнес-клубах могут стать прозрачнее
Убивший девочку-подростка россиянин рассказал о событиях того дня
В Гренландии назвали главный источник дохода острова
«Вскрыть факты»: найден способ переманить гренландцев на сторону Трампа
Перечислены продукты, сокращающие и продлевающие жизнь
«Тяжелое наследие»: названы отрасли, которые ждет экономический кризис
Как справиться со смертью питомца: помощь себе и близким в горе
Академик РАН раскрыл, как хронический стресс влияет на здоровье
Камерунский футболист рассказал, как включал партнерам песню «Я — русский»
Читатели «Авто Mail» выбрали лучшие автомобили 2025 года
Названы два фактора, влияющие на активное долголетие
В Белоруссии оценили место Совета мира Трампа в многополярном мире
Озвучен размер ущерба самолету от посадки в поле в 2023 году
Посол России в Дании сделал резкое заявление о геноциде в Гренландии
Дело о скандальной квартире Долиной в Хамовниках получит продолжение
В Бельгии объяснили отказ от конфискации российских активов
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов
Общество

Овощная подлива с курицей — подходит к пюре, гречке, рису и макаронам: для сытных семейных обедов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.