Путин оценил Гренландию Путин предположил, что Гренландия может стоить от $200 млн до $1 млрд

Цена за Гренландию могла бы составить от $200–250 млн (от 15,5–19,3 млрд рублей) до $1 млрд (более 77,5 млрд рублей), заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, которые приводятся на сайте Кремля, площадь острова — 2,166 млн квадратных километров «с хвостиком».

Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там $200–250 млн, — отметил он.

Путин обратил внимание, что Дания всегда относилась к Гренландии довольно жестко и жестоко — как к колонии. Однако подчеркнул, что Россию это не касается.

До этого Европейскому союзу посоветовали отказаться от иллюзий в отношении США и проявить больше независимости. В частности, чиновники ЕС пришли к такому выводу после планов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Гренландию — они признались, что разочарованы ненадежностью американских обещаний.

Ранее бельгийский премьер-министр Барт де Вевер, выступая на Всемирном экономическом форуме, заявил, что американского президента можно сравнить с «очень голодной гусеницей» из-за планов по захвату Гренландии. Он призвал Европу дать отпор хозяину Белого дома, отметив, что период уговоров закончился и они стали контрпродуктивными.