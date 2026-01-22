Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 07:07

Путин оценил Гренландию

Путин предположил, что Гренландия может стоить от $200 млн до $1 млрд

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Цена за Гренландию могла бы составить от $200–250 млн (от 15,5–19,3 млрд рублей) до $1 млрд (более 77,5 млрд рублей), заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, которые приводятся на сайте Кремля, площадь острова — 2,166 млн квадратных километров «с хвостиком».

Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там $200–250 млн, — отметил он.

Путин обратил внимание, что Дания всегда относилась к Гренландии довольно жестко и жестоко — как к колонии. Однако подчеркнул, что Россию это не касается.

До этого Европейскому союзу посоветовали отказаться от иллюзий в отношении США и проявить больше независимости. В частности, чиновники ЕС пришли к такому выводу после планов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Гренландию — они признались, что разочарованы ненадежностью американских обещаний.

Ранее бельгийский премьер-министр Барт де Вевер, выступая на Всемирном экономическом форуме, заявил, что американского президента можно сравнить с «очень голодной гусеницей» из-за планов по захвату Гренландии. Он призвал Европу дать отпор хозяину Белого дома, отметив, что период уговоров закончился и они стали контрпродуктивными.

Владимир Путин
Гренландия
острова
стоимость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший сотрудник СБУ раскрыл истинные причины дела против Тимошенко
SHOT узнал, что Кокорин «забил» на коммунальные платежи
В Соцфонде подготовили данные для назначения пенсий 1,5 млн россиян
Япония осталась без стратегического сырья из-за ответных санкций России
Генпрокуратура приняла новое решение по делу экс-замминистра Иванова
Известный фигурист дал ценный совет Петросян и Гуменнику перед Олимпиадой
Раскрыто, какой срок получил бы Мартынов за убийство Лермонтова в 2026 году
Разнос техники ВСУ, спасение сослуживцев: новости СВО к утру 22 января
Стало известно, сколько мирных граждан погибли от атак ВСУ в 2026 году
Москалькова: Киев вернул тела двух военных, попавших в плен без ранений
Москалькова рассказала о массовых захоронениях после вторжения ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 января
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 января: инфографика
Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок
Трамп раскрыл, почему перестал называть коронавирус «китайским вирусом»
Появились новые детали по работе на месте обвалившегося ТЦ в Новосибирске
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью более 30 БПЛА
В Британии оценили подготовку военных США для проведения операций в Арктике
Назван самый полезный продукт в зимнее время
Появились новые подробности в деле «политеховского маньяка»
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.