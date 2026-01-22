Евросоюз призвали дать отпор Трампу из-за презрения к организации Politico: Евросоюз должен забыть свои иллюзии в отношении США и дать им отпор

Европейскому союзу следует отказаться от иллюзий в отношении США и проявить больше независимости, пишет газета Politico на фоне политики американского лидера Дональда Трампа. Издание ссылается на мнения европейских чиновников, разочарованных ненадежностью американских обещаний.

Главный вывод для Европы заключается в том, что противостояние может сработать. <...>. Обещания и заявления Трампа ненадежны, а его презрение к Европе неизменно. Нам придется и дальше демонстрировать решимость и большую независимость, потому что мы не можем продолжать цепляться за эту иллюзию, что Америка все еще такая, какой мы ее себе представляли, — указано в публикации.

В связи с этим европейским странам рекомендуется демонстрировать большую решимость и самостоятельность, отказавшись от старых представлений об Америке как о безусловном союзнике. Особый скепсис в ЕС вызвали недавние заявления Трампа по поводу Гренландии.

Европейские чиновники, чьи слова приводит издание, не считают отказ от насилия в решении этого вопроса уступкой, называя саму подобную риторику «возмутительной» и «полной чушью». Они призывают говорить об этом открыто.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут воспротивиться силовому решению вопроса с Гренландией. Применение военной силы для установления контроля над островом встретило бы ожесточенное сопротивление внутри администрации американского лидера.