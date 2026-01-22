В США раскрыли, кто из соратников Трампа против силового захвата Гренландии

В США раскрыли, кто из соратников Трампа против силового захвата Гренландии Politico: Вэнс и Рубио не могли поддержать решение применить силу в Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут воспротивиться силовому решению вопроса с Гренландией, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленный источник. По данным издания, применение военной силы для установления контроля над островом встретило бы ожесточенное сопротивление внутри администрации американского лидера Дональда Трампа.

Разговаривают ли некоторые высокопоставленные чиновники администрации со своими лучшими друзьями в консервативном мире и СМИ, по сути, со словами: «Да, я не понимаю, зачем мы это делаем?» Конечно, но я думаю, что все эти разговоры носят конфиденциальный характер, — указано в публикации.

Информация о возможных разногласиях появилась на фоне законодательной инициативы в Конгрессе США. Гренландия является автономной территорией в составе Дании и связана с США договором об обороне 1951 года, согласно которому Вашингтон обязался защищать остров от агрессии.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, выступая на Всемирном экономическом форуме, заявил, что Трампа можно сравнить с «очень голодной гусеницей» из-за планов по захвату Гренландии. Он призвал Европу дать отпор американскому лидеру, отметив, что период уговоров закончился и они стали контрпродуктивными.