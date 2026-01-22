«Иногда нужен диктатор»: Трамп ответил на обвинения в свой адрес Трамп в Давосе признал себя диктатором и заявил о пользе такой формы правления

Президент США Дональд Трамп парировал обвинения в диктаторских наклонностях неожиданным тезисом, следует из трансляции Белого дома. Он прокомментировал ярлык «диктатор», который ему часто присваивают. Выступая перед деловой элитой на Всемирном экономическом форуме в Давосе, республиканец заявил, что такая форма власти иногда может быть необходимой.

Трамп иронично отметил расхождение в восприятии его личности. По его словам, несмотря на позитивные отзывы о выступлении в Давосе, его самого часто характеризуют в негативном ключе.

Иногда нужен диктатор. В этом случае они так не скажут. Это все здравый смысл. Все основано на здравом смысле, — сказал Трамп.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, выступая на Всемирном экономическом форуме, заяви, что республиканца можно сравнить с «очень голодной гусеницей» из-за планов по захвату Гренландии. Он призвал Европу дать отпор американскому лидеру, отметив, что период уговоров закончился и они стали контрпродуктивными.

До этого эстонский генерал Мартин Херем оскорбил президента США, назвав его заявления о неспособности Дании защищать Гренландию чепухой. Бывший командующий Вооруженными силами Эстонии подчеркнул, что данная задача входит в сферу ответственности НАТО.