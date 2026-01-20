Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 14:40

Генерал из Эстонии оскорбительно высказался о Трампе

Эстонский генерал Херем назвал слова Трампа о Гренландии чепухой

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Эстонский генерал Мартин Херем оскорбил президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». По данным ресурса, бывший командующий Вооруженными силами Эстонии назвал слова американского лидера чепухой.

Данное заявление прозвучало в ответ на утверждение Трампа о неготовности Дании защищать Гренландию. Херем подчеркнул, что эту задачу должна выполнять НАТО.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что президент США рассматривает возможность присоединения Гренландии для доступа к дешевой электроэнергии, необходимой для развития искусственного интеллекта. По мнению аналитика, контроль над островом в перспективе также создаст условия для поглощения Канады, где тарифы на электричество более низкие.

Кроме того, стало известно об отмене подписания «плана процветания» между украинским главой Владимиром Зеленским и Трампом в Давосе. Утверждается, что причиной послужила текущая ситуация, связанная с Гренландией. Дата встречи по украинскому вопросу не была окончательно согласована.

Эстония
США
Дональд Трамп
Гренландия
генералы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала
Труп в гидрокостюме: в Босфоре нашли тело пловца Свечникова?
Политолог ответил, в каком случае Россия может вступить в Совет мира
Разрушительный ураган и холод до -9? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.