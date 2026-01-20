Генерал из Эстонии оскорбительно высказался о Трампе Эстонский генерал Херем назвал слова Трампа о Гренландии чепухой

Эстонский генерал Мартин Херем оскорбил президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». По данным ресурса, бывший командующий Вооруженными силами Эстонии назвал слова американского лидера чепухой.

Данное заявление прозвучало в ответ на утверждение Трампа о неготовности Дании защищать Гренландию. Херем подчеркнул, что эту задачу должна выполнять НАТО.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что президент США рассматривает возможность присоединения Гренландии для доступа к дешевой электроэнергии, необходимой для развития искусственного интеллекта. По мнению аналитика, контроль над островом в перспективе также создаст условия для поглощения Канады, где тарифы на электричество более низкие.

Кроме того, стало известно об отмене подписания «плана процветания» между украинским главой Владимиром Зеленским и Трампом в Давосе. Утверждается, что причиной послужила текущая ситуация, связанная с Гренландией. Дата встречи по украинскому вопросу не была окончательно согласована.