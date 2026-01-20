Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 14:11

Гренландия сорвала мечты Зеленского о «процветании» Украины

Axios: Зеленский и Трамп не подпишут план восстановления Украины в Давосе

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Социальные сети
Подписание «плана процветания» между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Давосе отменили, пишет Axios со ссылкой на источники. Причиной называют ситуацию вокруг Гренландии.

Споры о Гренландии вытеснили планы по использованию недели в Давосе для того, чтобы достичь понимания между США, Украиной и европейскими силами по гарантиям безопасности и восстановлению страны, — говорится в материале.

В Белом доме заявили, что дата встречи по Украине изначально не утверждалась, а документ все еще требует доработки. Источники заявили, что Киеву «не стоит ожидать прорывных решений».

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что при возможной аннексии Гренландии Трамп заложит основы более справедливого мира. По его мнению, в сложившейся ситуации больше никто не будет задавать России вопросы по поводу начала специальной военной операции на Украине и пытаться ущемить ее интересы.

Бывший депутат Рады Олег Царев между тем отметил, что Россия заинтересована в успехе Трампа в вопросе присоединения Гренландии. Геополитические споры на мировой арене оттесняют украинский кризис на второй план, уточнил он.

