«Для нас это выгодно»: экс-нардеп о возможной аннексии Гренландии Трампом

При возможной аннексии Гренландии американский лидер Дональд Трамп заложит основы более справедливого мира, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его мнению, в сложившейся ситуации больше никто не будет задавать России вопросы по поводу начала специальной военной операции на Украине и пытаться ущемить ее интересы.

Мне кажется, для нас это выгодно. Даже если Трамп не заберет Гренландию — в чем я сомневаюсь, — одними этими заявлениями он обозначил новый порядок. Никто более не имеет права задавать нам вопросы по Украине или по любым другим государствам, которые завтра могут начать бить по нашим национальным интересам. С моей точки зрения, это более справедливый мир, чем тот, в котором такие страны-блохи, как государства Балтии, пытаются поднимать свой голос. С чего вообще их должен кто-то слушать? Чем меньше клоп, тем злее кусает, — объяснил Марков.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что Россия заинтересована в успехе Трампа в вопросе присоединения Гренландии. По его словам, геополитические споры на мировой арене оттесняют украинский кризис на второй план.