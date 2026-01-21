Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 20:41

«Голодная гусеница»: премьер одной страны ЕС публично оскорбил Трампа

Премьер Бельгии де Вевер сравнил Трампа с голодной гусеницей из-за Гренландии

Барт де Вевер Барт де Вевер Фото: Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президента США Дональда Трампа можно сравнить с «очень голодной гусеницей» из-за планов по захвату Гренландии, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, выступая на Всемирном экономическом форуме. Он призвал Европу дать отпор американскому лидеру, отметив, что период уговоров закончился и они стали контрпродуктивными, передает газета Metro.

Хватит! Европа должна дать отпор «голодной гусенице» Дональду Трампу. У меня такое ощущение, что уговоры закончились. Достигается точка, когда уговоры становятся контрпродуктивными, — говорится в сообщении.

Ранее эстонский генерал Мартин Херем оскорбил президента США, назвав его заявления о неспособности Дании защищать Гренландию чепухой. Бывший командующий Вооруженными силами Эстонии подчеркнул, что данная задача входит в сферу ответственности НАТО.

Кроме того, Трамп заявил о заинтересованности Вашингтона в получении Гренландии для размещения там крупной системы противоракетной обороны «Золотой купол». По его словам, это позволит Соединенным Штатам сдерживать «весьма активных и угрожающих потенциальных противников».

Бельгия
Дональд Трамп
США
Гренландия
