25 января 2026 в 14:17

США наказали Канаду после критики в Давосе

Песков: США наказали Канаду за высказывания об американской политике

США отозвали приглашение Канаде вступить в Совет мира, тем самым наказав премьер-министра страны Марка Карни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, это произошло после того, как канадский лидер раскритиковал американскую политику, отметив соперничество великих держав и ослабление мирового правопорядка, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

[Карни] был незамедлительно наказан путем отзыва приглашения вступить в Совет мира, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что ситуация в отношениях между США и Европой является результатом лицемерия и двойных стандартов, доминировавших на континенте десятилетиями. Он подчеркнул, что мир продолжает меняться, несмотря на уже произошедшие драматические изменения.

До этого Песков заявил, что у власти в Европе находится «бедное поколение политиков», которое неспособно противостоять напористости президента США Дональда Трампа. Он также охарактеризовал главу Белого дома как опытного политика, чьи подходы основаны на принципах сурового и беспощадного бизнеса.

