25 января 2026 в 12:17

В Кремле объяснили, почему Европа уступает Трампу

Песков: европейские политики неспособны противостоять Трампу

Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Политики в Европе неспособны противостоять напористости президента США Дональда Трампа, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, у власти в европейских странах находится слабое поколение политиков.

И производные, к сожалению, бедного поколения политиков, которые сейчас у власти в Европе. Они неспособны противостоять напористости Трампа. Трамп — опытный политик, политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса, сурового, беспощадного бизнеса, — поделился Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Европа резко отреагировала, когда Трамп опубликовал переписку с французским лидером Эммануэлем Макроном. При этом никакой критики не последовало, когда сам Макрон обнародовал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Песков подчеркнул, что это «двойной стандарт» в реакции Запада.

До этого газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что США намерены через деэскалацию установить доверие между Россией и Европой. Этой цели, в частности, были посвящены переговоры в Абу-Даби, где обсуждались экономические вопросы и безопасность Запорожской АЭС, а также потенциальные бизнес-сделки и план процветания для Украины.

