Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 04:56

«Мы настаиваем»: Трамп пригрозил Канаде пошлинами из-за одного вопроса

Трамп угрожает Канаде пошлинами из-за отказа сертифицировать самолеты Gulfstream

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп объявил о резких мерах в отношении Канады на фоне спора о сертификации самолетов. Он заявил в своей соцсети Truth Social об аннулировании сертификации канадских лайнеров и пригрозил ввести 50% пошлину на их импорт в США, если Оттава не поменяет решение в отношении американских бизнес-джетов Gulfstream.

Основываясь на том, что Канада неправомерно, незаконно и упорно отказывается сертифицировать самолеты Gulfstream моделей 500, 600, 700 и 800…, мы настоящим аннулируем сертификацию их Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream, великая американская компания, не будет полностью сертифицирована, — указал Трамп.

Под угрозой оказались все самолеты канадского производства, включая популярные бизнес-джеты Bombardier Global Express. Заявление Трампа может спровоцировать серьезный торговый конфликт между двумя странами — союзницами по НАТО, которые имеют одну из самых протяженных общих границ в мире и тесные экономические связи.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков отметил, что попытка Трампа взять под контроль Канаду обернется его крупнейшим провалом. По его словам, на сегодняшний день американский лидер имеет множество сомнительных внешнеполитических замыслов.

Канада
пошлины
самолеты
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт по гигиене рассказала о нюансах уборки квартиры зимой
Оператор дрона спас сослуживцев от гексакоптера ВСУ
Возвращение в Россию, Акиньшина, обман мошенников: как живет Козловский
Украину уличили в сокращении списка «непризывных» категорий
Готье рассказал, кто может стать прижизненным донором почки
Британские ВМС подняли в воздух авиацию из-за российского сухогруза
«Мы настаиваем»: Трамп пригрозил Канаде пошлинами из-за одного вопроса
Пентагон заключил контракт на обслуживание переданных Украине F-16
Финансист раскрыла, что нужно делать с картами Visa и Mastercard
Пластика, бездетность, безразличие к Украине: как живет Олег Меньшиков
Трамп ввел чрезвычайное положение из-за Острова свободы
Юрист рассказал, из какого жилья могут выселить за частые скандалы
«Застывший во времени» дом нашли в Британии
В РАНХиГС озвучили размер пособия по безработице после индексации
В Токио украли набитые деньгами чемоданы
Тайная свадьба, молчание об СВО, карьера: где сейчас певица Елка
Блэкаут в Киеве поднял спрос на дрова и печки
Трамп сделал обнадеживающее заявление по Украине
Россиянам ответили, что грозит за заряд электрокара в многоэтажке
«Сложный выбор»: в Саудовской Аравии оценили экономическую ситуацию в ЕС
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.