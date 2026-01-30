«Мы настаиваем»: Трамп пригрозил Канаде пошлинами из-за одного вопроса

Президент США Дональд Трамп объявил о резких мерах в отношении Канады на фоне спора о сертификации самолетов. Он заявил в своей соцсети Truth Social об аннулировании сертификации канадских лайнеров и пригрозил ввести 50% пошлину на их импорт в США, если Оттава не поменяет решение в отношении американских бизнес-джетов Gulfstream.

Основываясь на том, что Канада неправомерно, незаконно и упорно отказывается сертифицировать самолеты Gulfstream моделей 500, 600, 700 и 800…, мы настоящим аннулируем сертификацию их Bombardier Global Express и всех самолетов, произведенных в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream, великая американская компания, не будет полностью сертифицирована, — указал Трамп.

Под угрозой оказались все самолеты канадского производства, включая популярные бизнес-джеты Bombardier Global Express. Заявление Трампа может спровоцировать серьезный торговый конфликт между двумя странами — союзницами по НАТО, которые имеют одну из самых протяженных общих границ в мире и тесные экономические связи.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков отметил, что попытка Трампа взять под контроль Канаду обернется его крупнейшим провалом. По его словам, на сегодняшний день американский лидер имеет множество сомнительных внешнеполитических замыслов.