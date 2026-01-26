Политолог спрогнозировал, что станет самым крупнейшим провалом Трампа

Попытка президента США Дональда Трампа взять под контроль Канаду обернется его крупнейшим провалом, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, на сегодняшний день американский лидер имеет множество сомнительных внешнеполитических замыслов.

Я думаю, что попытки Трампа повлиять на внутреннюю ситуацию в Канаде ни к чему не приведут, и это будет одним из самых ярких провалов его внешнеполитической нынешней активности. С Гренландией уже случилось фиаско, как мы видим: ни о каком быстром присоединении острова речи не идет, а будет длительный переговорный процесс. Еще неизвестно, чем он закончится. С Венесуэлой удалось добиться успеха, но как там дальше все будет продвигаться — никто не знает. Сейчас Штаты будут делать упор на Кубу, пытаться там устроить операцию по смене режима. Далеко не факт, что это будет успешно. И [будут оказывать] давление на Иран, — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что в настоящее время отношения между США и Канадой находятся в состоянии резкого ухудшения. По словам Дудакова, канадский премьер-министр Марк Карни заключает крупные торговые соглашения с Китаем и делает экономику страны базой для китайского бизнеса. Политолог пояснил, что это явный вызов для администрации Трампа, которая как раз стремится сократить влияние КНР.

Как мы видим, Карни пытается создать целый пул стран так называемых средних держав, с которыми он будет пытаться бороться с американским влиянием, как он полагает, деструктивным. Команда Трампа пока что толком не знает, как на все это реагировать. На прошлогодних выборах в Канаде они поддерживали консерваторов, но те разгромно проиграли. В том числе, конечно, тут появился эффект Трампа, который тоже сказался. Сейчас он грозит ввести новые тарифы в 100% в отношении канадской продукции, но это более формальная угроза, — добавил Дудаков.

Он подчеркнул, что большая часть канадских товаров поступает в США в соответствии с соглашением USMCA, которое было подписано Трампом во время его первого президентского срока, поэтому они освобождены от пошлин. По словам политолога, на этом фоне текущие тарифы, превышающие 50%, оказывают незначительное влияние на экономики обеих стран. В то же время, как он отметил, Оттава стремится уменьшить свою зависимость от Вашингтона в экспорте и импорте.

Ранее Трамп заявил, что Канада подрывает себя, сотрудничая с Китаем. По его словам, сделка с Пекином окажется одной из самых губительных в истории, что станет настоящей катастрофой для страны.