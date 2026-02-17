«На равной основе»: США объявили о возврате к ядерным испытаниям Госдеп: США вернутся к ядерным испытаниям на равной основе с Россией и Китаем

Соединенные Штаты намерены вернуться к проведению ядерных испытаний на «равной основе» с Россией и Китаем, заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне. По его словам, которые передает ТАСС, речь не идет о взрывах мегатонного класса в атмосфере.

Как заявил президент [Дональд Трамп], Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний «на равной основе». Но это не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк, — пояснил он.

Дипломат уточнил, что «равная основа» подразумевает соответствие определенному стандарту. Он призвал ориентироваться на то, что делают в этой сфере Китай и Россия, чтобы понять, что это за стандарт.

Ранее Йа заявил, что администрация США поддерживает многосторонние переговоры по стратегической стабильности для эффективного контроля над вооружениями. По его словам, такой формат необходим для предотвращения гонки ядерных вооружений и ограничения их наращивания.