Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 19:11

«На равной основе»: США объявили о возврате к ядерным испытаниям

Госдеп: США вернутся к ядерным испытаниям на равной основе с Россией и Китаем

Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты намерены вернуться к проведению ядерных испытаний на «равной основе» с Россией и Китаем, заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне. По его словам, которые передает ТАСС, речь не идет о взрывах мегатонного класса в атмосфере.

Как заявил президент [Дональд Трамп], Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний «на равной основе». Но это не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк, — пояснил он.

Дипломат уточнил, что «равная основа» подразумевает соответствие определенному стандарту. Он призвал ориентироваться на то, что делают в этой сфере Китай и Россия, чтобы понять, что это за стандарт.

Ранее Йа заявил, что администрация США поддерживает многосторонние переговоры по стратегической стабильности для эффективного контроля над вооружениями. По его словам, такой формат необходим для предотвращения гонки ядерных вооружений и ограничения их наращивания.

ядерные испытания
США
Россия
Китай
Госдеп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Запорожской области
Царица устроила переполох в Волгограде
«Ничего революционного»: военэксперт о секретной разработке дронов в США
«На равной основе»: США объявили о возврате к ядерным испытаниям
В Госдепе озвучили позицию Трампа по натурным ядерным испытаниям
В США допустили достижение понимания с РФ и КНР по ядерным испытаниям
Пропавшего ребенка смогли найти благодаря неожиданному помощнику
«Жестокий человек»: муж убил участницу СВО и мать двоих детей?
Россиян начнут отключать от домашнего интернета за отказ от оптики
Роман с Акиньшиной, миллионные гонорары, США: как живет Данила Козловский
Госдеп высказался о сделке с РФ по ДСНВ
Перехваченный на границе россиянин получил 20 лет колонии
Воспитатели отказались вызывать скорую ребенку с торчащей костью
В США раскрыли, что можно сделать для обеспечения ядерной стабильности
Экс-депутат Рады обвинил власти Украины в терроре мирных граждан
Шохин призвал российский бизнес не надеяться на суды в Лондоне и Нью-Йорке
Кронпринцессу Норвегии могут «разжаловать» из-за связей с Эпштейном
Переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве: самые яркие кадры
Россиянка прикоснулась к лицу дочери Трампа
Против Ганвеста завели дело
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.