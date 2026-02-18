Зимняя Олимпиада — 2026
В Кремле отвергли утверждения о ядерных испытаниях в России

Песков: Россия и Китай не проводили ядерные испытания

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия и КНР не проводили ядерные испытания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что утверждения США об этом ранее решительно отвергли представители Китая, передает РИА Новости.

Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили, — подчеркнул Песков.

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуться к проведению ядерных испытаний на «равной основе» с Россией и Китаем. Он отметил, что речь не идет о взрывах мегатонного класса в атмосфере.

До этого экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила мнение, что Вашингтон совершил серьезную ошибку, допустив истечение ДСНВ. Она выразила надежду на возобновление усилий по ядерному сдерживанию.

В свою очередь экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны начать диалог с РФ по вопросу контроля над вооружениями после окончания действия ДСНВ. Он считает, что если удалось достичь договоренности по данной теме в период холодной войны, то это должно получиться и в будущем.

