Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 00:24

Клинтон дала оценку решению США не продлевать ДСНВ

Клинтон посчитала большой ошибкой непродление ДСНВ администрацией США

Хиллари Клинтон Хиллари Клинтон Фото: IMAGO/Andreas Friedrichs/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вашингтон совершил серьезную ошибку, допустив истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Она выразила надежду на возобновление усилий по ядерному сдерживанию.

Я полагаю, что позволить договору истечь — это очень большая ошибка. Я надеюсь, что будут предприняты какие-то усилия по достижению соглашений относительно ядерного оружия, — указала Клинтон.

Она подчеркнула, что отсутствие соглашения в сфере ядерных вооружений повышает риски для глобальной безопасности. Договор не был продлен 5 февраля по инициативе американской стороны.

Москва сохраняет готовность к диалогу, но ответа от Вашингтона пока не последовало. Обе стороны заявляют, что будут занимать ответственную позицию по ДСНВ.

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Ausburger Allgemeine призвал западные страны начать диалог с РФ по вопросу контроля над вооружениями после окончания действия ДСНВ. Он считает, что если удалось достичь договоренности по данной теме в период холодной войны, то это должно получиться и в будущем.

ДСНВ
Хиллари Клинтон
ошибки
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» могут дать максимальное наказание
Развод с миллиардером, мнение об СВО, критика: как живет актриса Хлынина
Роспотребнадзор оценил готовность Петербурга к диагностике оспы обезьян
Российский боец в одиночку предотвратил гибель целого подразделения
Две страны обратились к Хорватии с просьбой по российской нефти
«От тьмы к свету»: в Венгрии разоблачили тайные манипуляции стран ЕС
Запуск европейского завода по производству снарядов для Украины отложили
«Хромая утка»: конфуз Макрона в Мюнхене показал раскол между Францией и ФРГ
Сборной Норвегии придется выступать на Олимпиаде в усеченном составе
Клинтон дала оценку решению США не продлевать ДСНВ
Массированный обстрел Белгорода: повреждения энергетики, пострадавшие
Вице-премьер Чехии сделал Хиллари Клинтон «очень несчастной»
Разногласия по санкциям привели к отставке замглавы Минфина США
Силы ПВО подрезали «крылья» 49 украинским беспилотникам
Случаи в Москве и Петербурге: угрожает ли оспа обезьян РФ, смертельна ли
Американец устроил кровавую расправу над украинкой и ее парнем
Украинский военный устроил стрельбу по сотрудникам ТЦ
«Мясник и убийца»: новый комбриг ВСУ «утилизирует» собственных солдат
Сирийские военные заняли оставленную США военную базу
Израильские ультраортодоксы напали на женщин — солдат ЦАХАЛ
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.