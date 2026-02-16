Клинтон дала оценку решению США не продлевать ДСНВ

Вашингтон совершил серьезную ошибку, допустив истечение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Она выразила надежду на возобновление усилий по ядерному сдерживанию.

Я полагаю, что позволить договору истечь — это очень большая ошибка. Я надеюсь, что будут предприняты какие-то усилия по достижению соглашений относительно ядерного оружия, — указала Клинтон.

Она подчеркнула, что отсутствие соглашения в сфере ядерных вооружений повышает риски для глобальной безопасности. Договор не был продлен 5 февраля по инициативе американской стороны.

Москва сохраняет готовность к диалогу, но ответа от Вашингтона пока не последовало. Обе стороны заявляют, что будут занимать ответственную позицию по ДСНВ.

Ранее экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Ausburger Allgemeine призвал западные страны начать диалог с РФ по вопросу контроля над вооружениями после окончания действия ДСНВ. Он считает, что если удалось достичь договоренности по данной теме в период холодной войны, то это должно получиться и в будущем.