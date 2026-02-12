«С мужеством и достоинством»: звезда «Бухты Доусона» умер после болезни Актер из «Бухты Доусона» Джеймс Ван Дер Бик умер в возрасте 48 лет

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по картине «Бухта Доусона», умер в возрасте 48 лет, сказано на официальной странице актера в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Артист боролся с раком кишечника.

Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался сегодня утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством, — говорится в публикации.

Диагноз актеру поставили в ноябре 2024 года. В ноябре 2025 года Ван Дер Бик распродал памятные вещи, которые он хранил во время работы над фильмами и телешоу, чтобы собрать средства на лечение.

