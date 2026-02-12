Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 02:42

«С мужеством и достоинством»: звезда «Бухты Доусона» умер после болезни

Актер из «Бухты Доусона» Джеймс Ван Дер Бик умер в возрасте 48 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по картине «Бухта Доусона», умер в возрасте 48 лет, сказано на официальной странице актера в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Артист боролся с раком кишечника.

Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался сегодня утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством, — говорится в публикации.

Диагноз актеру поставили в ноябре 2024 года. В ноябре 2025 года Ван Дер Бик распродал памятные вещи, которые он хранил во время работы над фильмами и телешоу, чтобы собрать средства на лечение.

До этого в возрасте 33 лет умер актер Блейк Гарретт, известный по фильму «Как есть жареных червяков». Перед своей кончиной актер был госпитализирован с жалобами на сильную боль.

Ранее скончалась одна из самых известных актрис чешского кинематографа Яна Брейхова. В последние годы звезда кино сильно болела. Ей было 86 лет. Артистка сыграла примерно в 70 фильмах. Российскому зрителю она запомнилась по картине «Майские звезды», в которой одну из ролей исполнил народный артист СССР Вячеслав Тихонов.

актеры
США
смерти
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В небе Ярославля начали действовать ограничения
Макрон сказал, когда кончилась эпоха дешевой энергии для Европы
SHOT сообщил, что украинские БПЛА атаковали российскую область
Песков назвал условие для возвращения WhatsApp в Россию
«Чай вдвоем», хейтеры, обида Клявера: как сейчас живет Стас Костюшкин
Онищенко озвучил среднюю продолжительность жизни в России
Названы страны с самыми низкими ценами на проживание для туристов
«С мужеством и достоинством»: звезда «Бухты Доусона» умер после болезни
В США раскрыли условия снятия санкций с российской нефти
Мирный житель погиб от дрона ВСУ в собственной машине
Грушко раскрыл, как РФ ответит на размещение США дальнобойных ракет в ФРГ
Медведев рассказал про съезд «Единой России» в августе
Семь мирных жителей попали под удар ВСУ в Белгородской области
Суд утвердил вердикты по делу о теракте 2016 года в Ницце
«Поцарапать в двери Кремля»: президент Литвы высказался о России и ЕС
Жители Харькова разгневались из-за языковых патрулей
Главные красотки Олимпиады: ради них нужно следить за соревнованиями
Развод, слова об СВО, разлад со Светлаковым: как живет Михаил Галустян
Калуга, Саратов и Волгоград перекрыли небо
Мошенники начали рассылать валентинки от имени Дурова к 14 Февраля
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.