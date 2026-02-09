В Киеве взорвалась трансформаторная подстанция На севере Киева взорвалась и полностью сгорела трансформаторная подстанция

На Оболони в Киеве в ночь на 9 февраля взорвалась и полностью сгорела трансформаторная подстанция, сообщает украинское издание «Страна.UA». Перед этим в столице звучали сирены воздушной тревоги.

Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Киеве, прогремевших в условиях объявленной в девяти регионах страны воздушной тревоги. На данный момент подробности происшествия и информация о последствиях отсутствуют. Минобороны РФ оставило эту информацию без комментариев.

До этого американский журналист Джейми Деттмер сообщил, что для Украины наступившая зима может стать периодом серьезных испытаний. Он отметил, что страна рискует оказаться в крайне затруднительном положении из-за непрекращающихся атак на энергетическую систему.

Позднее появилась информация, что российские военные нанесли удар по Васильковской авиабазе, расположенной в Киевской области. Telegram-канал «Военная хроника» утверждает, что на ней дислоцировались американские истребители F-16AM, там же могли быть сосредоточены и боекомплекты к ним. МО РФ воздержалось от комментариев.