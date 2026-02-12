Названы страны с самыми низкими ценами на проживание для туристов Турагент Минасина: самое дешевое жилье можно снять во Вьетнаме и в Таиланде

Туристы могут найти самое доступное жилье во Вьетнаме и в Таиланде, заявила NEWS.ru турагент Рада Минасина. По ее словам, сэкономить на крыше над головой также получится в Непале и отдельных районах Китая.

Вьетнам — страна с одним из лучших сочетаний цены и качества. За 600–1000 рублей в сутки можно снять неплохой номер в отеле недалеко от моря, а за 10–15 тыс. рублей в месяц — квартиру. Благодаря хорошему обменному курсу все остальные расходы тоже не слишком отяготят ваш кошелек. Единственный минус: в сезон дождей здесь не очень комфортно. Таиланд, в свою очередь, уступил в конкурентной борьбе Вьетнаму, но здесь по-прежнему даже в высокий сезон можно снять уютную квартиру за 50–60 тыс. рублей в месяц. Зато в плюсах: развитая инфраструктура и масса рынков с бюджетной едой, — поделилась Минасина.

Она указала, что в Европе стоимость аренды жилья и курс обмена, безусловно, выше. Однако, по словам турагента, за пределами Лиссабона, столицы Португалии, можно найти вполне доступные варианты: небольшие города на севере и внутренние регионы предлагают бюджетное жилье.

В Китае затраты сильно зависят от города. Первые эшелоны типа Пекина и Шанхая — дорогие, а во вторых и третьих городах, включая Куньмин, Чэнду и Наньчан, жить можно значительно дешевле. Местные продукты, общественный транспорт и общепит недорогие, при этом в крупных центрах достойная инфраструктура. Непал — одна из самых экономичных стран в регионе. Жизнь в Катманду или Покхаре обходится очень дешево: аренда, питание и услуги стоят скромных сумм. Непал привлекателен для тех, кто готов к простому образу жизни, близости к природе и активному отдыху, — добавила Минасина.

Она заключила, что европейской страной с низкими ценами на жилье и продукты также можно назвать Румынию. По словам эксперта, Бухарест и крупные университетские города дороже, но в провинции и небольших населенных пунктах можно жить очень экономно. Минасина отметила, что страна подойдет тем, кто ищет европейский уровень комфорта при умеренных расходах.

Ранее туристический агент Елизавета Чернова заявила, что февраль — это наиболее выгодный месяц для путешествий. По ее словам, в этот период цены на туристические путевки значительно снижаются из-за падения спроса.