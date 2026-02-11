Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 12:15

Турагент объяснила почему февраль — лучшее время для отпуска

Эксперт Чернова: в конце зимы самые бюджетные путевки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В последний зимний месяц можно отдохнуть наиболее бюджетно, цены на путевки снижены, сообщила NEWS.ru туристический агент Елизавета Чернова. По ее словам, именно февраль славится хорошими скидками. На путевки падает спрос и цена соответственно снижается.

По опыту могу сказать, что отпуск в конце зимы выбирают наиболее продвинутые туристы. Отдохнуть можно вполне качественно, однако ценник окажется куда более щадящим, чем весной, не говоря уже о лете, — сообщила Елизавета Чернова.

Зачастую отельеры сбрасывают цены, потому что люди потратили много денег в новогодние праздники и перешли в режим экономии. Бизнесу же лучше предоставлять услуги с определенным дисконтом, чем вообще нести убытки. Поэтому февральские дни в этом смысле идеальны.

Ранее сообщалось, что гостиницы массово закрываются на Кубе из-за топливного кризиса. В частности, семь отелей приостановили работу на острове Кайо-Коко. Постояльцев закрытых гостиниц направляют в отели классом ниже в других регионах Кубы. Многие туристы также жалуются на то, что из-за нехватки бензина отменяют дальние экскурсии на автобусах.

туризм
отдых
путевки
отпуск
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил о планах разговора с США по венесуэльской нефти
Песков ответил на вопрос по поводу членства ЮАР в G20
Лавров объяснил, почему Россия будет отстаивать права Крыма и Донбасса
Лавров рассказал, как Россия отреагирует на милитаризацию Гренландии
Telegram оштрафовали на 7 млн рублей
Исполнитель покушения на генерала Алексеева признал вину
В Кремле назвали одну из ключевых тем повестки с США
IT-эксперт рассказал, как защитить от взлома умные кормушки для питомцев
В тюрьмах Кузбасса в прошлом году родилось 26 детей
В Кремле сравнили успехи России и США в атомной энергетике
Ильиновка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 февраля
В Кремле высказались о выборах на Украине
В Кремле оценили намерение Зеленского провести выборы на Украине
В России произошел обвал вылова иваси
Песков ответил насчет взаимодействия Баку и Еревана с США
Песков раскрыл, повлияет ли замедление Telegram на связь в зоне СВО
Названо условие, при котором Гуменник получит олимпийскую медаль
Песков объяснил ситуацию с ограничением работы Telegram
Следствие раскрыло мотив пособника покушения на генерала Алексеева
Почему не работает WhatsApp 11 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.