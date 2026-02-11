Турагент объяснила почему февраль — лучшее время для отпуска Эксперт Чернова: в конце зимы самые бюджетные путевки

В последний зимний месяц можно отдохнуть наиболее бюджетно, цены на путевки снижены, сообщила NEWS.ru туристический агент Елизавета Чернова. По ее словам, именно февраль славится хорошими скидками. На путевки падает спрос и цена соответственно снижается.

По опыту могу сказать, что отпуск в конце зимы выбирают наиболее продвинутые туристы. Отдохнуть можно вполне качественно, однако ценник окажется куда более щадящим, чем весной, не говоря уже о лете, — сообщила Елизавета Чернова.

Зачастую отельеры сбрасывают цены, потому что люди потратили много денег в новогодние праздники и перешли в режим экономии. Бизнесу же лучше предоставлять услуги с определенным дисконтом, чем вообще нести убытки. Поэтому февральские дни в этом смысле идеальны.

