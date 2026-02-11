Зимняя Олимпиада — 2026
Отели стали массово закрываться на Кубе

Гостиницы массово закрываются на Кубе из-за топливного кризиса

Гостиницы массово закрываются на Кубе из-за топливного кризиса, сообщил Telegram-канал SHOT. В частности, семь отелей приостановили работу на острове Кайо-Коко.

Отмечается, что постояльцев закрытых гостиниц направляют в отели классом ниже в других регионах Кубы. Многие туристы также жалуются на то, что из-за нехватки бензина отменяют дальние экскурсии на автобусах.

Ранее один из российских путешественников рассказал, что в столице Кубы — Гаване — сохраняется сложная ситуация из-за масштабного дефицита топлива. По его словам, постоянно отключается электричество, люди запасаются бензином, а в аэропортах наблюдаются задержки.

До этого стало известно, что россиянам приходится лететь на Кубу 18 часов из-за кризиса с топливом на острове. По пути самолетам нужно совершать промежуточные посадки для дозаправки.

В конце января президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий экономическое давление на Кубу. Он разрешает введение дополнительных пошлин на товары из любых стран, которые поставляют нефть на остров.

