Длительность полета из России на Кубу увеличилась до 18 часов

Россиянам приходится лететь на Кубу 18 часов из-за кризиса с топливом на острове, сообщил Telegram-канал Mash. По пути самолетам нужно совершать промежуточные посадки для дозаправки.

Как отметили туристы, ситуация на самом острове сложная: есть проблемы с наземным транспортом, отменяются экскурсии, в некоторых гостиницах отключается электричество. Также они указали на пустые полки в магазинах и инфляцию.

В настоящее время на Кубе по пакетным турам отдыхают 4-4,7 тыс. россиян. Самолеты вылетают с территории острова, но с задержками.

Ранее пресс-служба РСТ сообщила, что спрос российских туристов на поездки на Кубу в начале февраля упал на четверть по сравнению с последней неделей января. При этом средняя стоимость тура на остров выросла до 234,2 тыс. рублей.

До этого президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий экономическое давление на Кубу. Он разрешает введение дополнительных пошлин на товары из любых стран, которые поставляют нефть на остров. Конкретный размер потенциальных тарифов в указе не определен, что оставляет администрации Трампа пространство для маневра.