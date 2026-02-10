В РСТ оценили турпоток россиян на Кубу на фоне кризиса с топливом

Спрос российских туристов на поездки на Кубу в начале февраля упал на четверть по сравнению с последней неделей января, сообщил РИА Новости Российский союз туриндустрии (РСТ). При этом средняя стоимость тура на остров выросла до 234,2 тыс. рублей.

Уровень спроса на путешествия на Кубу с бронированиями с 1 по 9 февраля 2026 года <…> на 28,7% уступает аналогичным показателям бронирований неделей ранее, — говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания Air Canada приостановила полеты на Кубу из-за нехватки авиационного топлива для заправки самолетов в стране. Причиной дефицита стала нефтяная блокада со стороны Соединенных Штатов. Авиакомпания планирует вывезти около трех тысяч пассажиров, которые находятся на острове.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты на Кубе находятся в постоянном контакте с местными властями и авиаперевозчиками в связи с дефицитом авиатоплива и проблемами с туристами. По ее словам, ситуация на острове сформирована внешними силами с целью провокации.