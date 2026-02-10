Канадская авиакомпания прекратила полеты на Кубу из-за дефицита топлива Авиакомпания Air Canada приостановила рейсы на Кубу на фоне нефтяной блокады США

Авиакомпания Air Canada приостановила полеты на Кубу из-за нехватки авиационного топлива для заправки самолетов в стране, пишет газета Globe and Mail. Причиной дефицита стала нефтяная блокада со стороны США.

Air Canada приостанавливает полеты на Кубу после того, как страна Карибского бассейна предупредила, что у нее закончится топливо из-за нефтяной блокады со стороны США, — говорится в публикации.

Авиакомпания планирует вывезти около трех тысяч пассажиров, которые находятся на Кубе. Рейсы в южном направлении Air Canada уже прекратила. По информации авиаперевозчика, существующие запасы авиационного топлива на Кубе могут быть исчерпаны 10 февраля.

Президент США Дональд Трамп в конце января подписал указ, расширяющий экономическое давление на Кубу. Он разрешает введение дополнительных пошлин на товары из любых стран, которые поставляют нефть на остров. Особое внимание в документе уделяется взаимодействию Кубы с Россией, которое прямо названо одним из обоснований для принятия жестких мер. Решение также может затронуть ряд стран, продолжающих торгово-экономическое сотрудничество с Кубой.