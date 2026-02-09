«В постоянном контакте»: Захарова высказалась о застрявших на Кубе туристах Захарова: посольство России на Кубе занимается ситуацией с вывозом туристов

Российские дипломаты на Кубе находятся в постоянном контакте с местными властями и авиаперевозчиками в связи с дефицитом авиатоплива и проблемами с туристами, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает Telegram-канал журналистки Ксении Собчак, ситуация на острове сформирована внешними силами с целью провокации.

Наше посольство в постоянном контакте с кубинскими властями, авиакомпаниями и туроператорами. Ситуация на Кубе беспрецедентна под воздействием внешних сил. Одна из их задач — сеять панику, спровоцировать недовольство возникшими неудобствами, — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удушающие приемы со стороны администрации США приносят Кубе много трудностей, российская сторона проговаривает с кубинскими коллегами возможные пути разрешения накопившихся проблем. По его словам, Москва настроена на оказание посильной помощи.

До этого стало известно, что россиян принудительно переселяют из пятизвездочных кубинских отелей в более дешевые гостиницы. Также сообщалось, что гражданам отказывают в компенсации разницы стоимости проживания.