Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 21:43

«В постоянном контакте»: Захарова высказалась о застрявших на Кубе туристах

Захарова: посольство России на Кубе занимается ситуацией с вывозом туристов

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Российские дипломаты на Кубе находятся в постоянном контакте с местными властями и авиаперевозчиками в связи с дефицитом авиатоплива и проблемами с туристами, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает Telegram-канал журналистки Ксении Собчак, ситуация на острове сформирована внешними силами с целью провокации.

Наше посольство в постоянном контакте с кубинскими властями, авиакомпаниями и туроператорами. Ситуация на Кубе беспрецедентна под воздействием внешних сил. Одна из их задач — сеять панику, спровоцировать недовольство возникшими неудобствами, — сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удушающие приемы со стороны администрации США приносят Кубе много трудностей, российская сторона проговаривает с кубинскими коллегами возможные пути разрешения накопившихся проблем. По его словам, Москва настроена на оказание посильной помощи.

До этого стало известно, что россиян принудительно переселяют из пятизвездочных кубинских отелей в более дешевые гостиницы. Также сообщалось, что гражданам отказывают в компенсации разницы стоимости проживания.

Куба
Мария Захарова
туристы
авиакомпании
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маткапитал в 2026 году: как получить почти 1 млн, на что можно тратить
«С тебя 50 тысяч»: как понять, что вас разводят на первом свидании
Ученые выяснили, во сколько лет появляется хроническая усталость
«В постоянном контакте»: Захарова высказалась о застрявших на Кубе туристах
Стали известны дата и место прощания с девятилетним Пашей из Петербурга
Шарий раскрыл последствия удара по военному аэродрому под Киевом
Дипломаты на Кубе выразили надежду на скорое решение по дозаправке
Главный краш школьниц, роман с Пересильд: как живет Ваня Дмитриенко
В Москве школьница попала в реанимацию после удара током от турникета
Россиянам предрекли мрачную погоду
Мафиози устроили «голливудский» разбой на трассе
Застрявшим на Кубе россиянам пришлось переехать
Украина планирует открыть в Европе центры для экспорта вооружений
Получение единого пособия захотели «привязать» к сроку гражданства
Медведев выбыл с АТР после поражения от француза
Суд зарегистрировал протокол против Roblox
Discord введет меры безопасности для пользователей младше 18 лет
Неизвестные испортили Аните Цой все костюмы перед выступлением в Кремле
Воспитатель детсада навалилась на ребенка, чтобы тот уснул
Новые «дроны-матрешки» навели шороху в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.