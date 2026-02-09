Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 14:06

Люксовые отели с россиянами закрываются на Кубе

SHOT: отдыхающих на Кубе россиян переселяют из дорогих отелей в дешевые

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россиян принудительно переселяют из пятизвездочных кубинских отелей в более дешевые гостиницы из-за топливного кризиса, передает Telegram-канал SHOT. Кроме того, им отказывают компенсировать разницу в стоимости.

По данным источника, за последние дни туристов выселили из престижных отелей Domina Marina Varadero 5, Valentin Patriarca 5 и Paradisus Varadero 5. В ближайшее время закроются и четырехзвездочные Villa Gale, Bella Costa, Tuxpan, Palma Real и Caleta. 10-дневный тур в «пятерку» на двоих стоил примерно в 350 тысяч рублей, тогда как аналогичный тур в «четверке» — около 300 тысяч.

По данным Российского союза туриндустрии, на Кубе в настоящее время находятся порядка 4 тыс. организованных российских туристов. Там добавили, что все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работать в штатном режиме.

Ранее Куба предупредила авиакомпании о том, что запасы авиационного топлива Jet A-1 в девяти международных аэропортах страны полностью иссякнут в течение суток. По предварительной информации, с 10 февраля по 11 марта заправка топливом будет приостановлена.

Куба
происшествия
туристы
туризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Напавшему на студентов в общежитии подростку избрали меру пресечения
Эвакуация в Белгороде, 1100 БПЛА, обстрел ЗАЭС: ВСУ атакуют РФ 9 февраля
«Они отстали»: генерал ответил, в чем Су-57 превосходит истребители США
Хирурги собрали череп девочке, которую выбросил из окна собственный отец
Массовый сбой Telegram 9 февраля: где не работает, причины, блокировка
Котяков ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в России
Россиянка лишилась свыше 7 млн рублей в ходе «перерасчета пенсии»
«Пошли эти девушки...» Топ-10 цитат Григория Лепса о женщинах
Награжденный Путиным командир «АрБата» погиб на СВО
Алиханов сообщил о готовности перечня локализованных авто для такси
Ледяной дождь накроет столицу России
Москвичам рассказали об уникальном строительном проекте в центре столицы
Пытавшийся стать президентом России бизнесмен переписал активы на сестру
Европе посоветовали сократить зависимость от Visa и Mastercard
Доктор Мясников рассказал, от какого вопроса начал седеть
Орнитолог рассказала, почему перепись воробьев необходима
Названо условие попадания Венесуэлы в тройку лидеров по добыче газа
Оттепель не придет? Прогноз погоды в Москве, когда вернутся морозы
Беспилотник ВСУ ранил мирного жителя в Белгородской области
Путину пришлось успокаивать Собянина на встрече в Кремле
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.