Люксовые отели с россиянами закрываются на Кубе SHOT: отдыхающих на Кубе россиян переселяют из дорогих отелей в дешевые

Россиян принудительно переселяют из пятизвездочных кубинских отелей в более дешевые гостиницы из-за топливного кризиса, передает Telegram-канал SHOT. Кроме того, им отказывают компенсировать разницу в стоимости.

По данным источника, за последние дни туристов выселили из престижных отелей Domina Marina Varadero 5, Valentin Patriarca 5 и Paradisus Varadero 5. В ближайшее время закроются и четырехзвездочные Villa Gale, Bella Costa, Tuxpan, Palma Real и Caleta. 10-дневный тур в «пятерку» на двоих стоил примерно в 350 тысяч рублей, тогда как аналогичный тур в «четверке» — около 300 тысяч.

По данным Российского союза туриндустрии, на Кубе в настоящее время находятся порядка 4 тыс. организованных российских туристов. Там добавили, что все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работать в штатном режиме.

Ранее Куба предупредила авиакомпании о том, что запасы авиационного топлива Jet A-1 в девяти международных аэропортах страны полностью иссякнут в течение суток. По предварительной информации, с 10 февраля по 11 марта заправка топливом будет приостановлена.