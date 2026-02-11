На Кубе задерживаются рейсы из-за топливного кризиса

В столице Кубы — Гаване — сохраняется сложная ситуация из-за масштабного дефицита топлива, рассказал РЕН ТВ российский путешественник Сергей. По его словам, постоянно отключается электричество, люди запасаются бензином, а в аэропортах наблюдаются задержки.

Электричество постоянно отключают. На автозаправках большие очереди — люди с большими канистрами набирают про запас бензин, газ, — отметил турист.

Ранее Куба предупредила авиакомпании о том, что запасы авиационного топлива Jet A-1 в девяти международных аэропортах страны полностью иссякнут в течение суток. По предварительной информации, с 10 февраля по 11 марта заправка топливом будет приостановлена.

До этого пассажирский самолет одной из российских авиакомпаний вылетел из московского Шереметьево в Гавану без пассажиров, после того как всех туристов сняли с рейса. По информации источника, причиной высадки пассажиров стала невозможность дозаправки на острове.

Тем временем порядка 4 тыс. организованных российских туристов находятся на Кубе, переживающей дефицит авиационного топлива. В пресс-службе добавили, что все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работать в штатном режиме.