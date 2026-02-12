Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 00:49

Калуга, Саратов и Волгоград перекрыли небо

Росавиация: аэропорты Калуги, Саратова и Волгограда ввели ограничения на полеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево), Саратов (Гагарин), Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко сообщил, что Домодедово после смены собственника ожидает масштабная реструктуризация. Он добавил, что в покупаемом аэропорте три года не проводился аудит. Кроме того, правительство потребовало разработать программу оздоровления и модель развития аэропорта.

До этого в аэропорту Нижнего Новгорода предотвратили ввоз девяти партий нелегального сыра и меда. Пассажиры, которые везли запрещенные товары, прибыли из другой страны. Продукты были изготовлены в домашних условиях и не имели разрешения на ввоз, маркировки и заводской упаковки.

