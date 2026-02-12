Калуга, Саратов и Волгоград перекрыли небо Росавиация: аэропорты Калуги, Саратова и Волгограда ввели ограничения на полеты

В аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда введены временные ограничения на прием и вылет самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации. По данным ведомства, ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево), Саратов (Гагарин), Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

