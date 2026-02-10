Роман с Долиной, Пугачева, извинения Градского: как живет Сергей Пенкин

Певец Сергей Пенкин рассказал правду о романе с артисткой Ларисой Долиной. Что об этом известно, почему перед ним извинялся композитор Александр Градский?

Был ли у Пенкина роман с Долиной

Пенкин заявил, что у него не было романа с певицей Ларисой Долиной в 1990-е годы, как об этом писали СМИ. По его словам, он также не состоял в отношениях с диктором Светланой Моргуновой.

«Все вранье. С Долиной мы хорошо знакомы, но ни о каких романах и речи не было. Свету хорошо знал, она была значительно старше меня», — сказал Сергей Пенкин.

В «Википедии» содержится упоминание, что в 1994 году Пенкин заявил прессе о своем романе с Ларисой Долиной, а в 1997 году сообщил о помолвке с диктором Светланой Моргуновой.

Что Пенкин говорил о Пугачевой

Пенкин заявил NEWS.ru, что не может пожаловаться на Аллу Пугачеву, так как еще не был с ней знаком в период, когда начинал делать музыкальную карьеру. По его словам, исполнительница хита «Айсберг» не мешала его продвижению в шоу-бизнесе. Так, Пенкин не поддержал разговоры коллег о том, что Пугачева многим артистам создавала препятствия на сцене.

«Не могу пожаловаться на Аллу, я тогда ее просто не знал. Не в моих правилах звонить, писать и уговаривать послушать мои песни. Она была номером один в то время, у нее были свои фавориты и, наверное, я не находился в их числе», — сказал Пенкин.

Аллу Пугачеву неоднократно обвиняли в том, что она, располагая огромным влиянием, мешала некоторым артистам делать карьеру и становиться звездами. В числе тех, кто обвинял Пугачеву, были Игорь Наджиев, Ольга Зарубина, Валентина Легкоступова и другие.

Почему перед Пенкиным извинялся Градский

Пенкин рассказал, что Александр Градский извинялся перед ним за невозможность оказать содействие при поступлении в музыкальное училище имени Гнесиных, куда «Золотой голос России» не хотели принимать. По словам исполнителя хита «Дождь осенний», Градский тогда входил в состав приемной комиссии.

«Обид нет, на Сашу тем более: не он тогда все решал. Кстати, спустя много лет мы встретились, и он извинился за то, что не смог ничего сделать, чтобы я поступил в Гнесинку. В любом случае, я ведь все-таки туда поступил и с успехом окончил обучение», — сказал певец.

Пенкин поступил в музыкальное училище имени Гнесиных только с 11-й попытки. По его словам, преподаватели не хотели его зачислять, ссылаясь на то, что у него якобы нет таланта.

Чем известен Сергей Пенкин

Сергей Пенкин родился 10 февраля 1961 года в Пензе, в середине 1980-х годов переехал в Москву, окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Творческая биография артиста в столице началась с участия в ВИА «Поют гитары» Московской областной филармонии.

Широкая известность пришла к Сергею Пенкину в 1991 году, когда руководитель программы «50×50» Анжела Хачатурьян пригласила его участвовать в концертах шоу в Олимпийском. После этого Пенкин начал получать приглашения выступить на концертах в Лондоне, Нью-Йорке и Париже, где исполнял композиции «Чувства», «История любви», «Джаз-птица», «Не забывай!», «Мне не забыть тебя» и другие. В 2015 году он открыл собственную вокальную школу в Москве. В разные годы принимал участие в шоу «Один в один!», «Суперстар», «Три аккорда», «Маска».

