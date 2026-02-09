Что известно о фигуристе Малинине? Сальто назад, почему выступает за США

Американский фигурист Илья Малинин принес сборной США золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх 2026 года в Милане. Что известно о Малинине, почему он выступает за Америку, откуда его родители, как он шокировал зрителей и судей своим сальто?

Что известно о выступлении Малинина

Судьба первого места в командном турнире решилась в произвольной программе одиночников, где Малинин набрал 200,03 балла. Его выступление стало определяющим в противостоянии с главными конкурентами из Японии. Победный прокат фигуриста был насыщен сложнейшими техническими элементами. Малинин продемонстрировал впечатляющий арсенал прыжков: четверной флип, четверной лутц, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного флипа, а также комбинацию четверного сальхова с тройным акселем. Уточняется, что Илья исполнил некогда запрещенное сальто назад. Как пишут СМИ, увидев это, известный теннисист Новак Джокович «схватился за голову».

«Было нереально, когда я увидел Джоковича на трибунах. Мне сказали, что Новак схватился за голову, когда я сделал сальто назад. Я подумал: „Боже мой, это невероятно. Уникальный момент, когда видишь, как знаменитый теннисист наблюдает за твоим выступлением“», — приводит слова Малинина Олимпийский информационный портал.

До финального этапа соревнований сборные США и Японии шли на равных, имея в активе по 59 очков. Благодаря лидерству Малинина в мужском одиночном катании американская команда смогла вырваться вперед. Японский фигурист Сюн Сато показал второй результат.

В итоговом зачете сборная США завоевала золото с результатом 69 очков, опередив Японию всего на один балл (68 очков). Бронзовые награды достались хозяевам турнира, сборной Италии, а четвертое место заняла команда Грузии.

Илья Малинин Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала триумфальное выступление Малинина. Она назвала его талантливым спортсменом российского происхождения.

«Я за него рада. Он большой молодец», — отметила Навка.

Почему Малинин выступает за США

Илья Малинин родился 2 декабря 2004 года в американском городе Фэрфакс, штат Вирджиния. Он рос в семье профессиональных фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые родились в СССР и в конце 1990-х — начале 2000-х представляли Узбекистан на крупнейших стартах, включая Олимпийские игры 1998 и 2002 годов. Они оба являются выпускниками советской спортивной школы и воспитанниками тренера Игоря Ксенофонтова.

Закончив выступления, Татьяна и Роман перебрались в США, где начали работать тренерами, а их главным воспитанником в итоге стал сын Илья.

Илья Малинин в совершенстве владеет русским и английским языками. У него есть младшая сестра Елизавета, которая также посвятила себя фигурному катанию. Немалую роль в становлении спортивной династии сыграл дед Ильи Валерий Малинин, бывший советский спортсмен и тренер, который до сих пор проживает в Новосибирске.

Дебют Ильи Малинина на международной арене состоялся летом 2019 года, когда он одержал победу на турнире Philadelphia Summer International. В том же сезоне он впервые принял участие в этапах юниорского Гран-при, заняв четвертое место в США и седьмое — в Италии. В марте 2020 года он выступил на юниорском чемпионате мира, где финишировал 16-м.

Илия Малинин выступает в короткой программе на юниорском Гран-при ISU 2019 в Вурт-Арене 3 октября 2019 года Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Осенью 2022 года Малинин совершил исторический прорыв, первым в мире чисто исполнив четверной аксель на официальных соревнованиях. В марте 2023-го он стал бронзовым призером чемпионата мира. В 2024 году в Монреале Илья выиграл первое для себя золото мирового первенства, исполнив в произвольной программе шесть четверных прыжков, включая четверной аксель. В 2025-м на домашнем турнире в Бостоне он успешно защитил титул.

