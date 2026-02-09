Навка назвала Малинина талантливым фигуристом Навка выразила радость от победы Малинина на Олимпиаде в Милане

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала триумфальное выступление Ильи Малинина в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде-2026 за сборную США и назвала его талантливым спортсменом «российского происхождения». Прославленная фигуристка также отметила выдающиеся способности Малинина и его связь с отечественной школой в интервью изданию «Чемпионат».

Я за него рада. Он большой молодец, — добавила спортсменка.

Победный прокат фигуриста был насыщен сложнейшими техническими элементами, за которые судьи выставили 200,03 балла. В своей программе Малинин продемонстрировал впечатляющий арсенал прыжков: четверной флип, четверной лутц, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного флипа, а также комбинацию четверного сальхова с тройным акселем. м

Ближайшими преследователями лидера стали японец Сюн Сато и итальянец Маттео Риццо. Сато, набравший 194,86 балла, также сделал ставку на высокую сложность, приземлив четверной лутц и несколько комбинаций с тулупами. Риццо замкнул тройку сильнейших с результатом 179,62 балла.

До этого стало известно, что российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе перед Олимпийскими играми 2026 года. По его словам, команда спортсмена узнала об этом всего за несколько дней до вылета в Милан.