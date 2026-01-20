Роднина, Гордеева, Навка: кто возвращался на лед после родов, что ждет Трусову

Роднина, Гордеева, Навка: кто возвращался на лед после родов, что ждет Трусову

Фигуристка Александра Трусова (Игнатова) объявила о возвращении на соревнования после рождения сына. Спортсменка снова будет тренироваться под руководством Этери Тутберидзе. Кто из фигуристок триумфально выступал на турнирах после рождения ребенка — в материале NEWS.ru.

Когда фигуристка Трусова родила сына

6 августа 2025 года Трусова сообщила в Telegram-канале, что впервые стала мамой — у нее родился сын Михаил. Роды прошли в элитной московской клинике «Лапино». Ее муж фигурист Макар Игнатов находился рядом.

Из-за беременности Трусова не участвовала в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года. В октябре 2025-го фигуристка в своем Telegram-канале показала, как выполняет тройной лутц спустя два месяца после родов.

14 января Трусова приехала на съемки шоу «Ледниковый период» с пятимесячным сыном. Спортсменка держала ребенка на руках.

19 января Трусова объявила о возвращении на лед. Она выступит на чемпионате России по прыжкам, который пройдет в период с 31 января по 1 февраля в Москве. Трусова вернулась к тренеру Этери Тутберидзе и рассчитывает побороться за золото Олимпиады-2030.

Фигуристка не выступала на соревнованиях с 2022 года. В 2024-м она участвовала в предсезонных прокатах сборной России, на которых пыталась выполнить четверные прыжки, однако после выступления решила не форсировать свое возвращение.

Александра Трусова в роли феи Карабос в ледовом шоу Евгения Плющенко «Спящая красавица» в концертном зале «Live Арена» в Московской области Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Как Роднина выиграла третье золото Олимпиады после рождения сына

В 1972 году фигуристка Ирина Роднина в паре с Алексеем Улановым завоевала золото на Олимпиаде в Саппоро. В 1975-м она вышла замуж за Александра Зайцева. Супруги взяли олимпийское золото в Инсбруке в 1976 году.

В 1979-м у Родниной и Зайцева родился сын Александр. Спустя год они вернулись на лед и завоевали золото Олимпиады-1980 в американском Лейк-Плэсиде. Дуэт тренировала Тарасова. Роднина стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

Как фигуристка Гордеева стала олимпийской чемпионкой после рождения дочери

Фигуристов Сергея Гринькова и Екатерину Гордееву сравнивали с Ромео и Джульеттой на льду. Дуэт отличался от соперников лиричностью и чистотой катания.

«Я считаю, что это одна из самых красивых пар. Двукратные олимпийские чемпионы. Насколько они были красивыми на льду, настолько красивыми были и в жизни», — заявила Роднина NEWS.ru.

В 1991-м Гриньков и Гордеева поженились. Через год у спортсменов появилась на свет дочь Дарья. После рождения ребенка фигуристы выиграли чемпионат России и европейское первенство в Копенгагене. В 1994-м Гордеева и Гриньков завоевали золото на Олимпиаде в Лиллехаммере.

20 ноября 1995 года Гринькову стало плохо во время тренировки на льду в Лейк-Плэсиде — он потерял сознание. Гордеева позвонила в службу спасения, скорая быстро приехала. Всю дорогу в больницу врачи поддерживали работу сердца фигуриста, но спасти его не удалось. Гриньков умер в коньках — их не успели снять в реанимации. Результаты вскрытия показали, что спортсмен скончался от обширного инфаркта.

В 2001 году олимпийская чемпионка вышла замуж за фигуриста Илью Кулика. Пара проживала в США. В 2002 году у них родилась дочь Елизавета. Спустя 14 лет супруги развелись.

В 2020 году Гордеева вышла замуж в третий раз. Ее супругом стал бывший канадский фигурист Давид Пеллетье. Общая дочь Гордеевой и Гринькова Дарья занималась фигурным катанием, сейчас она живет в США.

Фигурист Александр Жулин с дочерью Сашей и фигуристка Татьяна Навка, 2011 год Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Как Навка выиграла все турниры после рождения ребенка

В 1998 году в российском фигурном катании появился дуэт Татьяны Навки и Романа Костомарова. Однако тренер Наталья Линичук посчитала пару бесперспективной, несмотря на завоеванные бронзовые медали чемпионата страны. Она предложила Костомарову кататься с новой партнершей — Анной Семенович. Их дуэт взял серебро чемпионата России.

В 2000 году Навка родила дочь Александру. Впоследствии Костомаров вновь стал выступать вместе с бывшей партнершей. С 2000 года они работали под руководством тренера Александра Жулина.

Навка и Костомаров стали двукратными чемпионами мира и трехкратными победителями европейских первенств. Фигуристы также трижды побеждали в финалах Гран-при. В 2006 году Навка и Костомаров завоевали золото Олимпиады в Турине. После триумфа на Играх фигуристы завершили карьеру.

Как фигуристка Степанова вернулась на лед спустя три недели после рождения дочери

После отстранения РФ от международных соревнований фигуристы Александра Степанова и Иван Букин взяли паузу в карьере. Девушка замужем за массажистом сборной России по фигурному катанию Владиславом Малиновым. В марте 2023 года Александра родила дочь Киру. Спустя три недели после появления ребенка на свет она приступила к тренировкам на льду.

После возвращения в спорт Степанова и Букин трижды выиграли чемпионат России и стали победителями зимней спартакиады в Магнитогорске. Их дуэт считается лучшей танцевальной парой в стране. Подопечные Жулина должны были представить Россию на Олимпиаде 2026 года в Италии, но Международный союз конькобежцев допустил до квалификационного турнира только одиночников.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как фигуристка Волосожар тренировалась во время беременности

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар стала мамой во второй раз в возрасте 35 лет. В мае 2021 года она родила сына Теодора. Волосожар не прекращала тренироваться вплоть до четвертого месяца беременности и придерживалась здорового питания.

Спустя полтора месяца после родов Волосожар приступила к тренировкам на льду. Фигуристка рассказывала, что ей тяжело давались прыжки. Однако это не помешало Татьяне выступить в «Ледниковом периоде».

Читайте также:

Вернулась править? Валиева выступит на соревнованиях, чего ждать

Скандал на ОИ, сын от мужа Глаголевой, жена генерала: как живет Хоркина

Чудо на Рождество: как баскетболист Касаткин выжил во французской тюрьме

Заставил США рыдать: Наумов посвятил отбор на ОИ погибшим родителям

Мировой рекорд, слухи о раке, тайные ухажеры: как живет Мастеркова