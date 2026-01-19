Скандал на ОИ, сын от мужа Глаголевой, жена генерала: как живет Хоркина

Двукратной олимпийской чемпионке Светлане Хоркиной исполнилось 47 лет. Гимнастка удостоилась неофициальных титулов королевы брусьев и секс-символа российского спорта. Как сложилась личная жизнь спортсменки и чем она занимается по окончании карьеры — в материале NEWS.ru.

Почему Хоркину не брали в старшую группу гимнасток

Хоркина родилась в 1979 году в Белгороде. Когда будущей олимпийской чемпионке было четыре года, ее мать Любовь Хоркина привела дочь в секцию спортивной гимнастики. В детстве Светлана была на две головы выше сверстниц. В возрасте шести лет она получила первый юношеский разряд. Однако когда пришло время переходить в старшую группу, ее долго отказывались принимать из-за высокого роста. Спортсменка доказала свою состоятельность на тренировках.

В итоге рост стал козырем гимнастки. Тренер Борис Пилкин разработал для Хоркиной комплекс упражнений, благодаря которым она смогла успешно выступать на брусьях.

За неделю до чемпионата мира 1995 года в японском Сабаэ гимнастка получила травму спины. Ей диагностировали грыжу межпозвоночного диска. Все шло к тому, что Хоркина пропустит турнир, так как для восстановления требовалось не менее месяца. Несмотря на ужасную боль, россиянка успешно выступила на мировом первенстве и стала лучшей в упражнениях на брусьях.

В 1996 году на Играх в Атланте гимнастка завоевала золото в индивидуальных соревнованиях на брусьях и серебро в командном турнире. В интервью NEWS.ru спортсменка с теплотой вспоминала свою первую Олимпиаду.

«Это, конечно, вселенские игры: и участники из разных стран, и олимпийская деревня. Там все так красиво, грандиозно! И, конечно, первая золотая медаль — исполнение детской мечты. В большей степени Игры запомнились этим. Были и неприятные истории — если вы помните, взрывы (теракт в Олимпийском парке. — NEWS.ru). Порой было даже немножко страшно. Но это меньше ощущалось, потому что благодаря масштабу этих вселенских игр и всему новому, что там происходило, я практически не замечала негатива или нестандартных ситуаций», — сказала Хоркина.

Светлана Хоркина, занявшая первое место на международном турнире «Звезда-95». Этап Кубка Европы. Дворец спорта в Лужниках. Справа — ее тренер Борис Пилкин, 2009 год Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

В какой скандал угодила гимнастка Хоркина на Олимпиаде в Сиднее

В 2000 году на Олимпиаде в Сиднее с гимнасткой были связаны главные надежды сборной России на победу в многоборье. К тому моменту она уже имела в своем арсенале именной прыжок «Хоркина II» (комбинация включает в себя рондат, фляк с поворотом на 180 градусов и сальто вперед. — NEWS.ru).

В финале командных соревнований Хоркина упала с брусьев, и сборная России завоевала лишь серебряную медаль, уступив Румынии.

На соревнованиях в многоборье произошел скандал. Организаторы установили коня для прыжков на пять сантиметров ниже нормы. По этой причине Хоркина и другие гимнастки начали совершать несвойственные для себя ошибки. Россиянка получила низкую оценку и не могла рассчитывать на золото.

Первой заподозрила неладное австралийка Алана Слэйтер. Спортсменка выступала в третьей стартовой группе и попросила тренеров проверить коня. Сделав необходимые измерения, они обратились к техническим специалистам, которые поставили прыжок на паузу. Соревнования в других видах продолжались, и раздосадованная после неудачи на коне Хоркина завалила брусья. Тем самым она лишилась шансов на олимпийскую медаль.

После проверки высоты коня организаторы соревнований осознали свою ошибку и разрешили участницам повторить прыжки. При этом они отказались исправлять оценки на других снарядах. Хоркина не стала выполнять еще одну попытку и в слезах покинула помост. В итоге она заняла лишь десятое место.

«Это была не жалость, это была обида. Обида на весь мир — все были виноваты для меня тогда. Я пешком шла ночью от дворца в олимпийскую деревню, смотрела на красивый сиднейский театр и плакала, никого рядом не было. История с коротконогим конем останется со мной навсегда», — рассказала Хоркина.

Спустя несколько дней россиянке удалось защитить титул олимпийской чемпионки в упражнениях на брусьях.

После Игр 2004 года в Греции Хоркина завершила карьеру. В Афинах она завоевала серебро в многоборье и бронзу в командном турнире. Всего на счету Хоркиной девять побед на чемпионатах мира, 13 — на первенствах Европы, две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая олимпийские медали.

Российская спортсменка Светлана Хоркина после вручения ей золотой медали за победу в соревнованиях по спортивной гимнастике. Сидней, Австралия, 2000 год

Что известно о личной жизни гимнастки Хоркиной

В 1997 году Хоркина пошла вместе с подругой Юлией Бордовских на ужин в ресторан в швейцарской Лозанне. Спортсменка приехала в город в качестве члена делегации Олимпийского комитета России. Во время прогулки они встретили бизнесмена Кирилла Шубского и предложили ему присоединиться. Хоркина впоследствии рассказывала, как была впечатлена его галантностью.

С того момента начался ее тайный роман с Шубским, который продлился почти восемь лет. Они часто созванивались, при любой возможности бизнесмен прилетал к гимнастке в Москву и поддерживал ее на турнирах. При этом Шубский скрывал от Хоркиной брак с актрисой Верой Глаголевой (умерла в 2017 году. — NEWS.ru).

В 2004-м Хоркина забеременела, а Шубский потребовал сохранить все в тайне. В 2005 году гимнастка родила от него сына Святослава. Он является братом жены хоккеиста Александра Овечкина Анастасии Шубской.

Тем не менее Хоркина не дождалась от Шубского предложения выйти замуж. Спустя несколько лет СМИ написали, что отец ребенка — крупный бизнесмен, сотрудничающий с Олимпийским комитетом России, муж известной артистки и режиссера.

«По большому счету, в моей жизни этот человек сыграл слишком маленькую роль. Хотя и очень важную — у меня от него сын. Но больше моя жизнь с ним никак не пересекается», — сказала Хоркина.

Глаголева не стала подавать на развод, хотя, по слухам, не простила мужу измену.

В 2017 году вышла книга гимнастки «Магия побед». В ней Хоркина рассказала, что Шубский «нашел силы признать свое дитя». Сын Светланы увлекается спортом, занимался гимнастикой и плаванием.

В 2011 году олимпийская чемпионка вышла замуж за генерала ФСБ Олега Кочнова. Он старше Хоркиной на 23 года. Кочнов проходил службу в Федеральной таможенной службе и Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. После отставки он занимал пост помощника губернатора Амурской области, затем — руководителя представительства Амурской области при президенте РФ. В 2019 году Хоркина родила от Кочнова сына Ивана.

Светлана Хоркина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чем занимается гимнастка Хоркина по окончании карьеры

В 2003-м Хоркина вступила в партию «Единство и Отечество» (впоследствии — «Единая Россия»). В том же году она вела программу «Дом» на канале ТНТ. В 2004-м Хоркина заняла должность вице-президента Федерации спортивной гимнастики России.

С 2007 по 2011 год двукратная олимпийская чемпионка была депутатом Госдумы V созыва. Она занимала должность зампредседателя комитета по делам молодежи. Спортсменка также окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В сентябре 2016-го Хоркина стала доверенным лицом партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму VII созыва. В том же году приказом министра обороны России Сергея Шойгу она была назначена на должность первого заместителя начальника Центрального спортивного клуба Армии. В 2018-м Хоркиной присвоили воинское звание полковника.

Гимнастка участвовала в различных шоу, таких как «Маска», «Цирк со звездами» и «Танцы со звездами». В 2017 году на аллее Олимпийской славы в Сочи была открыта именная звезда Хоркиной.

Что сказала гимнастка Хоркина о возвращении россиян на международные турниры

В 2022 году после начала СВО Хоркина заявила, что не имеет права осуждать спортсменов, решивших сменить гражданство. Она затруднилась ответить на вопрос, смогла бы поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Я полностью поддерживаю в этом мнение президента России, что каждый представитель сборной должен принять собственное решение, но поставить себя на место действующего спортсмена я сейчас не могу, это невозможно. Я лишь могу посоветовать им тренироваться, преодолевать себя каждую секунду, потому что главная победа — это победа над собой», — сказала Хоркина.

В декабре 2024 года двукратная олимпийская чемпионка заявила, что рада возвращению россиян на международные турниры.

«Давайте наблюдать, держать кулачки, чтобы какая‑то разумность наконец‑то воцарилась и все наши спортсмены и виды спорта, как летние, так и зимние, вернулись на международную арену. И, конечно, побеждали», — заявила Хоркина «Матч ТВ».

Светлана Хоркина выступает на XI съезде Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в Москве Фото: Кирилл Зыков/ РИА Новости

2 декабря 2025-го прошла торжественная церемония открытия бюста в честь Хоркиной на Аллее спортивной славы ЦСКА.

«Для меня это по-настоящему исторический момент. Много лет назад я присягнула Центральному спортивному клубу армии и до конца жизни буду делать все возможное, чтобы наши армейские спортсмены, гимнасты, наши дети высоко несли флаг нашего клуба и флаг нашей страны», — заявила она.

