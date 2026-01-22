Хоркина без ложной скромности назвала лучшего спортсмена за 25 лет Хоркина назвала себя одной из лучших российских спортсменок за 25 лет

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина назвала себя лучшим российским спортсменом последних 25 лет. В беседе с корреспондентом Sport24 она назвала самым влиятельным спортсменом на сегодняшний день российскую гимнастку Ангелину Мельникову.

Поэтому затрудняюсь назвать лучших спортсменов за 25 лет, но себя точно назову. А сейчас самый влиятельный спортсмен — Ангелина Мельникова. Ее результаты невозможно обойти. Она стала абсолютной чемпионкой мира, а это прекрасный результат, — сказала она.

Тем временем мадридский «Реал» занял первое место в рейтинге футбольных клубов с самым высоким доходом за сезон-2024/25. Суммарная выручка клуба составила €1,2 млрд (106 млрд рублей).

До этого бронзовый призер Олимпийских игр — 2010 по лыжным гонкам Алексей Петухов заявил, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева смогут побороться за медали на Олимпиаде — 2026. Спортсмен подчеркнул, что первым подобным опытом для них стал Кубок мира. По словам Петухова, надеяться стоит на везение и хорошую подготовку.