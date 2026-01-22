Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 18:00

Хоркина без ложной скромности назвала лучшего спортсмена за 25 лет

Хоркина назвала себя одной из лучших российских спортсменок за 25 лет

Светлана Хоркина Светлана Хоркина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина назвала себя лучшим российским спортсменом последних 25 лет. В беседе с корреспондентом Sport24 она назвала самым влиятельным спортсменом на сегодняшний день российскую гимнастку Ангелину Мельникову.

Поэтому затрудняюсь назвать лучших спортсменов за 25 лет, но себя точно назову. А сейчас самый влиятельный спортсмен — Ангелина Мельникова. Ее результаты невозможно обойти. Она стала абсолютной чемпионкой мира, а это прекрасный результат, — сказала она.

Тем временем мадридский «Реал» занял первое место в рейтинге футбольных клубов с самым высоким доходом за сезон-2024/25. Суммарная выручка клуба составила €1,2 млрд (106 млрд рублей).

До этого бронзовый призер Олимпийских игр — 2010 по лыжным гонкам Алексей Петухов заявил, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева смогут побороться за медали на Олимпиаде — 2026. Спортсмен подчеркнул, что первым подобным опытом для них стал Кубок мира. По словам Петухова, надеяться стоит на везение и хорошую подготовку.

гимнасты
спорт
рейтинги
Светлана Хоркина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс назвал Гренландию ключевым звеном в нацбезопасности США
В США зафиксировали массовое разочарование граждан в Трампе
Запуск спецвагонов для пассажиров без детей вызвал шквал критики
Роскомнадзор отреагировал на сообщения о блокировке ботов для раздевания
Мать заставила дочь ползти по улице на коленях из-за долгов за учебу
Российский мультфильм номинировали на «Оскар»
Вэнс раскрыл, как идут переговоры США и НАТО о приобретении Гренландии
Посол Белоруссии в России получил новые полномочия
Названы возможные цели модернизированной ракеты «Искандер»
Принц Гарри обвинил популярный таблоид в превращении жизни жены в страдание
В США полиция использовала пятилетнего ребенка как «приманку» для мигрантов
«Со мной неинтересно?»: Зеленский оконфузился на форуме в Давосе
ДТП с участием КамАЗа унесло жизни трех человек
Украине предрекли долгие годы без электричества
Юрист назвал аргумент в пользу пилота, посадившего в поле самолет
Коростелев и Непряева приняли важное решение по Олимпиаде
Покажут ли в РФ Олимпиаду-2026? Где смотреть, будет ли Россия
В Госдуме сравнили ВСУ с фашистами из-за зверств в Курской области
Летчики заступились за пилота, посадившего самолет в пшеничное поле
Трамп дал оценку переговорам с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.