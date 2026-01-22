Хоркина без ложной скромности назвала лучшего спортсмена за 25 лет

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина назвала себя лучшим российским спортсменом последних 25 лет. В беседе с корреспондентом Sport24 она назвала самым влиятельным спортсменом на сегодняшний день российскую гимнастку Ангелину Мельникову.
Поэтому затрудняюсь назвать лучших спортсменов за 25 лет, но себя точно назову. А сейчас самый влиятельный спортсмен — Ангелина Мельникова. Ее результаты невозможно обойти. Она стала абсолютной чемпионкой мира, а это прекрасный результат, — сказала она.
Тем временем мадридский «Реал» занял первое место в рейтинге футбольных клубов с самым высоким доходом за сезон-2024/25. Суммарная выручка клуба составила €1,2 млрд (106 млрд рублей).
До этого бронзовый призер Олимпийских игр — 2010 по лыжным гонкам Алексей Петухов заявил, что российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева смогут побороться за медали на Олимпиаде — 2026. Спортсмен подчеркнул, что первым подобным опытом для них стал Кубок мира. По словам Петухова, надеяться стоит на везение и хорошую подготовку.