22 января 2026 в 14:42

Лыжник оценил возможности российских спортсменов на Олимпиаде

Лыжник Петухов: Коростелев и Непряева будут бороться за медали на ОИ

Савелий Коростелёв Савелий Коростелёв Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева смогут побороться за медали на Олимпиаде — 2026, уверен бронзовый призер Олимпийских игр — 2010 по лыжным гонкам Алексей Путехов. В разговоре с Metaratigs спортсмен подчеркнул, что первым подобным опытом для них стал Кубок мира.

Кубок мира стал для них первым подобным опытом, и можно констатировать, что они однозначно будут бороться за медали на Олимпийских играх. Не скажу, что там конкуренция меньше, но и не больше, потому что от каждой страны участников будет меньше, чем на этапах Кубка мира, — рассказал Петухов.

По словам спортсмена, надеяться стоит на везение и хорошую подготовку. Он отметил, что лыжники уже зарекомендовали себя как сильных спортсменов.

Ранее руководитель Федерации триатлона России и проекта «Лига героев» Ксения Шойгу заявила, что Россия должна болеть за своих спортсменов на зимней Олимпиаде — 2026, даже если отбор на соревнования пройдет только один человек. Она отметила, что сейчас к российским спортсменам особое отношение и им нужна поддержка.

